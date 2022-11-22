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    В сборной Бельгии отреагировали на запрет на форму со словом Love

    Генеральный директор бельгийской футбольной ассоциации Питер Боссарт рассказал, что команда выполнит требование ФИФА по редизайну гостевого комплекта формы на чемпионат мира-2022.

    «Слово Love (любовь – прим. «Бомбардира») исчезнет. Это грустно, но ФИФА не оставила нам выбора. Остальное останется без изменений», – сказал Боссарт.

    • Ранее ФИФА запретила капитану сборной Англии Гарри Кейну надеть капитанскую повязку с надписью «Одна любовь» в поддержку ЛГБТ.
    • Бельгия сыграет в группе с Хорватией, Марокко и Канадой.
    • ЧМ впервые проходит на Ближнем Востоке.

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    Источник: Yahoo Sports

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