ФИФА потребовала от Бельгии заменить гостевую форму на ЧМ-2022 из-за радужных цветов и надписи Love

Сборная Бельгии попала под давление ФИФА из-за своего гостевого комплекта формы на чемпионат мира-2022. Международная федерация требует его заменить.
Причина – наличие надписи Love на обратной стороне и радужных цветов, символизирующих поддержку ЛГБТ-сообществу.
- Ранее ФИФА запретила капитану сборной Англии Гарри Кейну надеть капитанскую повязку с надписью «Одна любовь» в поддержку ЛГБТ.
- Бельгия сыграет в группе с Хорватией, Марокко и Канадой.
- ЧМ впервые проходит на Ближнем Востоке.
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Источник: Give me sport