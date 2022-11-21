Ван Гаал побил рекорд Адвоката в сборной Нидерландов

В первом туре группового этапа ЧМ-2022 Нидерланды обыграли Сенегал со счетом 2:0.
Это 38-я победа Луи ван Гаала на посту главного тренера голландской сборной.
Он стал рекордсменом команды по числу выигранных матчей, превзойдя достижение Дика Адвоката (37).
- Ван Гаал тренирует сборную Нидерландов в 3-й раз за карьеру.
- Он вернулся в национальную команду в августе 2021 года.
- С тех пор голландцы не проигрывают 16 матчей подряд.
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Источник: Opta