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    Ван Гаал побил рекорд Адвоката в сборной Нидерландов

    В первом туре группового этапа ЧМ-2022 Нидерланды обыграли Сенегал со счетом 2:0.

    Это 38-я победа Луи ван Гаала на посту главного тренера голландской сборной.

    Он стал рекордсменом команды по числу выигранных матчей, превзойдя достижение Дика Адвоката (37).

    • Ван Гаал тренирует сборную Нидерландов в 3-й раз за карьеру.
    • Он вернулся в национальную команду в августе 2021 года.
    • С тех пор голландцы не проигрывают 16 матчей подряд.

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    Источник: Opta

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    21.11.2022 22:52
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