Ван Гаал побил рекорд Адвоката в сборной Нидерландов

В первом туре группового этапа ЧМ-2022 Нидерланды обыграли Сенегал со счетом 2:0.

Это 38-я победа Луи ван Гаала на посту главного тренера голландской сборной.

Он стал рекордсменом команды по числу выигранных матчей, превзойдя достижение Дика Адвоката (37).

Ван Гаал тренирует сборную Нидерландов в 3-й раз за карьеру.

Он вернулся в национальную команду в августе 2021 года.

С тех пор голландцы не проигрывают 16 матчей подряд.

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