Геркус тремя словами охарактеризовал ноябрьские товарищеские матчи сборной России

Президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал результат товарищеских встреч сборной России в ноябре.

По его мнению, национальная команда продемонстрировала «пресный и неинтересный футбол».

20 ноября россияне сыграли вничью с Узбекистаном – 0:0.

17 ноября команда не смогла победить Таджикистан (0:0).

«Почти нечего сказать по таким играм. Можно, конечно, разглядывать там что-то, какой-то позитив, но по мне – пресный, неинтересный футбол.

Впрочем, наверняка будут и другие мнения», – сказал Геркус.

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