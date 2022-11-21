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    Геркус тремя словами охарактеризовал ноябрьские товарищеские матчи сборной России

    Президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал результат товарищеских встреч сборной России в ноябре.

    По его мнению, национальная команда продемонстрировала «пресный и неинтересный футбол».

    • 20 ноября россияне сыграли вничью с Узбекистаном – 0:0.
    • 17 ноября команда не смогла победить Таджикистан (0:0).

    «Почти нечего сказать по таким играм. Можно, конечно, разглядывать там что-то, какой-то позитив, но по мне – пресный, неинтересный футбол.

    Впрочем, наверняка будут и другие мнения», – сказал Геркус.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 08:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +23551

      DOCTOR PENALTY 38 минут назад

      Вопрос не по адресу - Геркус специалист по распилу.

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      Рейтинг: +12158

      Алексей З 1 час назад

      Три слова - это много.
      Г...о
      В одно уложился.

      0
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      Рейтинг: +4596

      neveldomha 1 час назад

      Я бы вообще убрал из фразы слово футбол.

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      Рейтинг: +99

      cska1948 1 час назад

      Наши футболисты мысленно уже в отпуске, а травмироваться перед отпуском никто не хочет. Вот и играют с оглядкой.

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      Рейтинг: +49

      F@nat1k 1 час назад

      а по мне, мои три слова, это просто п*зда

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      Рейтинг: +1531

      jek718875 2 часа назад

      А почему не добавил:такой же как у Торпедо

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