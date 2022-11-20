Кирьяков: «Сборная России в игре с Узбекистаном отбывала номер»

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков раскритиковал команду за товарищеский матч против Узбекистана (0:0).

– Ничего не понравилось в игре сборной России. Мне не понравилось отношение футболистов к матчу. Такое ощущение, что они ждали финального свистка, чтобы разъехаться. Недопустимо так относиться, когда на тебе майка сборной России. Игроки национальной команды России сегодня отбывали номер. Единственное, что удалось сделать на этом сборе, посмотреть большую группу молодых игроков. Таким образом, уровень новых футболистов никакой. Да, все говорили, что они рады оказаться в сборной, но это надо доказывать на поле.

– Нужно ли тогда собираться на такие матчи, как с Таджикистаном и Узбекистаном?

– Это спортивно-политический момент. Надо показать всему миру, что сборная России существует, играет. Если футболист не хочет играть за сборную, не выходи на поле. Не приезжайте тогда. Может, боязнь получить травму сыграла негативную роль. Сегодня было видно, что футболисты сборной России показывают свое нежелание играть.

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