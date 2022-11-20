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    «У наших ворот ничего не было». Карпин прокомментировал ничью с Узбекистаном

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин подытожил товарищеский матч против Узбекистана (0:0).

    «Первый тайм мы больше приглядывались друг к другу. Мы боялись пропустить быструю атаку. Этим хорошо пользуется сборная Узбекистана. Старались не терять мяч в центре поля, что могли и не догнать. Возможно, атаковали с оглядкой на свои ворота.

    Во втором тайме всe было неплохо. Гол назревал. А у наших ворот ничего не было. За исключением редких ситуаций», – сказал Карпин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +16302

      NewLife 14 минут назад

      Как ничего не было ? Был наш казахский друг, который, видимо, хочет переехать в рпл.

      0
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      Рейтинг: +16232

      Barmaleushka 30 минут назад

      В следующий раз 10 защей и кипера выпускай , от игроков атаки всё равно толку - 0.

      1
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      Рейтинг: +424

      rac531 32 минуты назад

      Конечно не было)
      Даже двух пенальти, которые должны были быть)
      Просто казахский судья пожалел слабаков)

      2
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      Рейтинг: +2037

      upiter622 41 минуту назад

      Посадил два ведра картошки и два ведра собрал,ничего не пропало!

      2
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      Рейтинг: +1170

      САНЁК17 42 минуты назад

      А у них тоже ничего не было

      0
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