«У наших ворот ничего не было». Карпин прокомментировал ничью с Узбекистаном

Как ничего не было ? Был наш казахский друг, который, видимо, хочет переехать в рпл.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин подытожил товарищеский матч против Узбекистана (0:0).
«Первый тайм мы больше приглядывались друг к другу. Мы боялись пропустить быструю атаку. Этим хорошо пользуется сборная Узбекистана. Старались не терять мяч в центре поля, что могли и не догнать. Возможно, атаковали с оглядкой на свои ворота.
Во втором тайме всe было неплохо. Гол назревал. А у наших ворот ничего не было. За исключением редких ситуаций», – сказал Карпин.
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