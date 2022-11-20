«У наших ворот ничего не было». Карпин прокомментировал ничью с Узбекистаном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подытожил товарищеский матч против Узбекистана (0:0).

«Первый тайм мы больше приглядывались друг к другу. Мы боялись пропустить быструю атаку. Этим хорошо пользуется сборная Узбекистана. Старались не терять мяч в центре поля, что могли и не догнать. Возможно, атаковали с оглядкой на свои ворота.

Во втором тайме всe было неплохо. Гол назревал. А у наших ворот ничего не было. За исключением редких ситуаций», – сказал Карпин.

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