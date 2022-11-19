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    Тарханов: «Сборная России не вышла бы из группы на ЧМ-2022»

    Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов предположил, как бы выступила сборная России на чемпионате мира в Катаре.

    «Конечно, я буду смотреть чемпионат мира, как можно не смотреть мировое первенство?

    Не могу сказать, кто станет победителем, претендентов несколько. Франция, Аргентина и Бразилия, именно их считаю фаворитами турнира. Допускаю, что Дания может стать сенсацией.

    Сборная России? Я думаю, что россияне не вышли бы из группы на ЧМ в Катаре. Но вообще сложно об этом говорить сейчас. В 2018 году Россия дошла же до четвертьфинала, поэтому все возможно.

    Но безусловно, уровень российских футболистов не так высок, как у остальных сборных, которые будут на турнире. Мы сейчас лишены еврокубков и не можем нормально оценить уровень конкуренции», – сказал Тарханов.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: «РБ Спорт»

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