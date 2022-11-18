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    ФИФА подтвердила запрет на продажу алкогольного пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре

    ФИФА опубликовала заявление по поводу продажи пива на катарских стадионах во время чемпионата мира.

    «В результате переговоров между властями принимающей страны и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на территории фан-зон, других местах скопления болельщиков, а также на лицензированных площадках.

    Со стадионов точки продажи пива будут убраны. Это не повлияет на продажу безалкогольного пива, которое будет доступно на стадионах чемпионата мира в Катаре.

    Власти страны-хозяйки турнира и ФИФА продолжат делать все, чтобы стадионы и прилегающие к ним территории оставляли приятное впечатление у всех фанатов.

    Организаторы турнира ценят спонсора за понимание и постоянную поддержку нашего стремления удовлетворить всех на ЧМ-2022 в Катаре», – говорится в заявлении.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: сайт ФИФА

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    Сегодня, 15:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1008

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 49 минут назад

      Пиво -- отрава.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24742

      bset 2 часа назад

      Какая была хорошая идея, чтобы футбольные турниры проводились в странах, где мало футбола, чтобы расширить географию. А оказалось, что не все страны готовы принимать гостей на уровне 21 века. На будущее надо бы, чтобы от принимающей стороны исходила инициатива. А то такое ощущение, что Катар нужнее ФИФА, а чем ФИФА Катару. Хотя на самом деле один звонок в Англию или Германию и через неделю там можно проводить нормальный ЧМ, а не вот эту клоунаду.

      0
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      Рейтинг: +12098

      Алексей З 2 часа назад

      У нас в холодильничке всё "заряжено".
      Ждёмс .

      0
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      Рейтинг: +1511

      jek718875 2 часа назад

      Всё сдаю билет на самолёт,буду смотреть и кушать алкогольное пиво перед телевизором

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