ФИФА подтвердила запрет на продажу алкогольного пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре

ФИФА опубликовала заявление по поводу продажи пива на катарских стадионах во время чемпионата мира.

«В результате переговоров между властями принимающей страны и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на территории фан-зон, других местах скопления болельщиков, а также на лицензированных площадках.

Со стадионов точки продажи пива будут убраны. Это не повлияет на продажу безалкогольного пива, которое будет доступно на стадионах чемпионата мира в Катаре.

Власти страны-хозяйки турнира и ФИФА продолжат делать все, чтобы стадионы и прилегающие к ним территории оставляли приятное впечатление у всех фанатов.

Организаторы турнира ценят спонсора за понимание и постоянную поддержку нашего стремления удовлетворить всех на ЧМ-2022 в Катаре», – говорится в заявлении.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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