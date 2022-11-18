Нападающий «Реала» Карим Бензема может пропустить первый матч сборной Франции на ЧМ-2022 против Австралии.

По информации GFFN, форвард по-прежнему тренируется индивидуально и вряд ли будет готов выйти на поле 22 ноября.

Главный тренер французской сборной Дидье Дешам может выпустить на поле другого игрока, чтобы не рисковать здоровьем Бензема.

ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе Франция сыграет с Данией, Австралией и Тунисом.

Заявку действующих чемпионов мира на турнир можно посмотреть здесь.

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