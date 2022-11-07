Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. «Барса» сыграет с «МЮ», «Монако» Головина встретится с «Байером» Азмуна

В Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей (1/16 финала) Лиги Европы
На этой стадии встретятся команды, занявшие вторые места в группах Лиги Европы и финишировавшие третьими в группах Лиги чемпионов:
«Барселона» – «Манчестер Юнайтед»
Победители групп Лиги Европы «Ференцварош», «Реал Сосьедад», «Бетис», «Арсенал», «Фенербахче», «Юнион», «Фейеноорд» и «Фрайбург» уже вышли в 1/8 финала.
- Первые стыковые матчи Лиги Европы пройдут 16 февраля, ответные – 23 февраля.
- Финал турнира состоится 31 мая 2023 года в Будапеште.
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Источник: Бомбардир.ру