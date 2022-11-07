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    Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. «Барса» сыграет с «МЮ», «Монако» Головина встретится с «Байером» Азмуна

    В Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей (1/16 финала) Лиги Европы

    На этой стадии встретятся команды, занявшие вторые места в группах Лиги Европы и финишировавшие третьими в группах Лиги чемпионов:

    «Барселона»«Манчестер Юнайтед»

    «Ювентус»«Нант»

    «Спортинг»«Мидтьюлланд»

    «Шахтер»«Ренн»

    «Аякс»«Унион»

    «Байер»«Монако»

    «Севилья»«ПСВ»

    «Зальцбург»«Рома»

    Победители групп Лиги Европы «Ференцварош», «Реал Сосьедад», «Бетис», «Арсенал», «Фенербахче», «Юнион», «Фейеноорд» и «Фрайбург» уже вышли в 1/8 финала.

    • Первые стыковые матчи Лиги Европы пройдут 16 февраля, ответные – 23 февраля.
    • Финал турнира состоится 31 мая 2023 года в Будапеште.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17691

      Cleaner 1 час назад

      Кранты радужной Барселоне!

      0
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      Рейтинг: +26

      F@nat1k 1 час назад

      барса м.ю. отличный матч)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      RusUltras > F@nat1k 1 час назад

      для финала ЛЧ десятилетней давности

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      F@nat1k 2 часа назад

      с байером азмуна) азмун пусть на поле выйдет, а то лавку давит...

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      Ответить
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      Рейтинг: +1153

      САНЁК17 2 часа назад

      Ман юнанцы сдавайтесь пока не опозорили имя клуба

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