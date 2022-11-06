«Зенит» не отстранял игроков с 2012 года

Защитник Дмитрий Чистяков отстранен от основы «Зенита» после матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Последний раз «Зенит» отстранял какого-либо игрока в 2012 году. Таковым был полузащитник Игорь Денисов. После отстранения он провел еще несколько месяцев в клубе и ушел и «Анжи».

Чистякова накануне публично раскритиковали главный тренер и генеральный директор.

Генеральный директор Александр Медведев возмутился, что агент Чистякова высказывает недовольство игровым временем.

Чистяков зимой может уйти в «Ахмат».

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