«Зенит» не отстранял игроков с 2012 года

Шакалы вонючие, крайнего нашли
Защитник Дмитрий Чистяков отстранен от основы «Зенита» после матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).
Последний раз «Зенит» отстранял какого-либо игрока в 2012 году. Таковым был полузащитник Игорь Денисов. После отстранения он провел еще несколько месяцев в клубе и ушел и «Анжи».
- Чистякова накануне публично раскритиковали главный тренер и генеральный директор.
- Генеральный директор Александр Медведев возмутился, что агент Чистякова высказывает недовольство игровым временем.
- Чистяков зимой может уйти в «Ахмат».
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