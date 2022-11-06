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    «Зенит» не отстранял игроков с 2012 года

    Защитник Дмитрий Чистяков отстранен от основы «Зенита» после матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

    Последний раз «Зенит» отстранял какого-либо игрока в 2012 году. Таковым был полузащитник Игорь Денисов. После отстранения он провел еще несколько месяцев в клубе и ушел и «Анжи».

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Зимина

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +27

      Дух помойки 9 минут назад

      Шакалы вонючие, крайнего нашли

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      Рейтинг: +1187

      Красногвардейчик 1 час назад

      Газпром хотел пройти чемпионат без поражений, а тут крайнего нашли, вот и злость. А сыграла плохо вся команда, и Семак подло поступил, по человечески надо брать вину на себя, а не валить на игроков, а уж после в раздевалке разбираться, но видимо потерять тёплое место Серёже очень не хочется, так как в другом клубе его тренерские качества со знаком минус, сразу проявятся

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      Рейтинг: +51

      SunnyDay > Красногвардейчик 24 минуты назад

      Типичные богачи

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      Рейтинг: +1187

      Красногвардейчик > SunnyDay 16 минут назад

      Скорее коррупционеры.....и Зенит их игрушка

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