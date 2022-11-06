«Локомотив» и «Урал» назвали стартовые составы. Следи за игрой в онлайне «Бомбардира»

Стали известны стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ между «Уралом» и «Локомотивом».

«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Эмерсон, Газинский, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Юшин, Каштанов.

Запасные: Алексеев, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Быковский, Шатов, Сунгатулин, Железнов, Гаджимурадов, Бикфалви, Татаринов, Ранджелович.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Кузьмичев, Погостнов, Баринов, Миранчук, Марадишвили, Карпукас, Камано, Раконьяц.

Запасные: Савин, Матюнин, Ненахов, Магкеев, Мампасси, Митай, Куликов, Щетинин, Попов, Керк, Багамаев, Раков.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

Матч состоится на «Екатеринбург Арене».

Начало – в 14:00 по Москве.

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