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    «Локомотив» и «Урал» назвали стартовые составы. Следи за игрой в онлайне «Бомбардира»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ между «Уралом» и «Локомотивом».

    «Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Эмерсон, Газинский, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Юшин, Каштанов.

    Запасные: Алексеев, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Быковский, Шатов, Сунгатулин, Железнов, Гаджимурадов, Бикфалви, Татаринов, Ранджелович.

    «Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Кузьмичев, Погостнов, Баринов, Миранчук, Марадишвили, Карпукас, Камано, Раконьяц.

    Запасные: Савин, Матюнин, Ненахов, Магкеев, Мампасси, Митай, Куликов, Щетинин, Попов, Керк, Багамаев, Раков.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
    • Матч состоится на «Екатеринбург Арене».
    • Начало – в 14:00 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6027

      Красногорск_Фан 31 минуту назад

      Опять у локомотива очередной экспериментальный состав. Пока остальные конкуренты в таблице набирают очки эти экспериментируют.

      1
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      Рейтинг: +599

      gunstilzit > Красногорск_Фан 6 минут назад

      Может не в немцах дело было?Может РЖД решило клуб под откос пустить?
      У Педро травма,а он во всех интервью плачет что играть не дают))))

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