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    В сборную России вызваны игроки 13 клубов РПЛ, больше всех – из «Спартака»

    Стал известен расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи.

    В национальную команду вызваны 37 футболистов из 13 клубов РПЛ.

    Наибольшее представительство у «Спартака» – восемь игроков, то есть почти 22% всей заявки.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +33177

      oyabun 25 минут назад

      Ну плохо для Спартака. Игры проходные, а футболисты ни отдохнуть не смогут, ни нормально потренить в своем клубе. Кроме того высок риск случайно травму заполучить, а у нас и так сейчас скамейка очень короткая.

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      Рейтинг: +16228

      Fusballer 1 час назад

      Логично.

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      Рейтинг: +518

      Эном айс 1 час назад

      "Будет вам второе место, минипиги кривоногие.."- кровожадно потирал ладошки тренер Ростова.)

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