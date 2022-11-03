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  • В сборную России вызваны игроки 13 клубов РПЛ, больше всех – из «Спартака»

В сборную России вызваны игроки 13 клубов РПЛ, больше всех – из «Спартака»

3 ноября 2022, 20:13
8

Стал известен расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи.

В национальную команду вызваны 37 футболистов из 13 клубов РПЛ.

Наибольшее представительство у «Спартака» – восемь игроков, то есть почти 22% всей заявки.

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (8)
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Эном айс
1667497948
"Будет вам второе место, минипиги кривоногие.."- кровожадно потирал ладошки тренер Ростова.)
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Fusballer
1667499264
Логично.
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oyabun
1667502875
Ну плохо для Спартака. Игры проходные, а футболисты ни отдохнуть не смогут, ни нормально потренить в своем клубе. Кроме того высок риск случайно травму заполучить, а у нас и так сейчас скамейка очень короткая.
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neim
1667509831
Карпин чудак ещё тот, с этими расширенными составами для товарняков ))).
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Аvеngеr
1667522140
37 это 3 состава с маленькой половинкой . Ещё 7 не хватает для 4 составов. Валера рулит.
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