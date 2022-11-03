В сборную России вызваны игроки 13 клубов РПЛ, больше всех – из «Спартака»

Стал известен расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи.
В национальную команду вызваны 37 футболистов из 13 клубов РПЛ.
Наибольшее представительство у «Спартака» – восемь игроков, то есть почти 22% всей заявки.
- «Спартак» – 8;
- «Ростов» – 7;
- «Зенит» – 4;
- «Динамо» – 3;
- «Краснодар» – 3;
- «Крылья Советов» – 3;
- «Локомотив» – 3;
- ЦСКА – 1;
- «Сочи» – 1;
- «Оренбург» – 1;
- «Ахмат» – 1;
- «Пари НН» – 1;
- «Урал» – 1.
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Источник: «Бомбардир»