В сборную России вызваны игроки 13 клубов РПЛ, больше всех – из «Спартака»

Стал известен расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи.

В национальную команду вызваны 37 футболистов из 13 клубов РПЛ.

Наибольшее представительство у «Спартака» – восемь игроков, то есть почти 22% всей заявки.

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