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  • РФС назначил арбитров на матч «Сочи» – «Спартак» и другие игры 16-го тура РПЛ

РФС назначил арбитров на матч «Сочи» – «Спартак» и другие игры 16-го тура РПЛ

2 ноября 2022, 13:26

РФС назвал арбитров, оторе обслужат матчи 16-го тура РПЛ.

4 ноября (пятница)

«Химки» – «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Дмитрий Семeнов; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Игорь Синер.

5 ноября (суббота)

«Сочи» – «Спартак»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Александр Гвардис.

«Зенит» – «Ахмат»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Гурбанов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Игорь Панин; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Алексей Резников.

«Факел» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Хамид Талаев; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Виктор Кулагин.

ЦСКА – «Пари НН»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Зуев.

6 ноября (воскресенье)

«Урал» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Торпедо» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Владимир Миневич; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Ростов» – «Динамо»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Эдуард Малый.

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Источник: сайт РФС
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