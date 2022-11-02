РФС назначил арбитров на матч «Сочи» – «Спартак» и другие игры 16-го тура РПЛ

РФС назвал арбитров, оторе обслужат матчи 16-го тура РПЛ.
4 ноября (пятница)
«Химки» – «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Дмитрий Семeнов; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Игорь Синер.
5 ноября (суббота)
«Сочи» – «Спартак»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Александр Гвардис.
«Зенит» – «Ахмат»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Гурбанов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Игорь Панин; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Алексей Резников.
«Факел» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Хамид Талаев; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Виктор Кулагин.
ЦСКА – «Пари НН»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Зуев.
6 ноября (воскресенье)
«Урал» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Торпедо» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Владимир Миневич; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Ростов» – «Динамо»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Эдуард Малый.