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    Широков: «Талалаев – замечательный тренер для «Торпедо»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков одобрил назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Торпедо».

    «Отличное назначение. Он воспитанник клуба, играл в команде, и сейчас для «Торпедо» тренер замечательный.

    Он в таких ситуациях был, в «Крыльях» команду почти вытащил. А сейчас времени больше — и глядя на то, как другие набирают очки, и у него может получиться», – сказал Широков.

    • Талалаев принял клуб 2 недели назад.
    • Команда идет последней в РПЛ.
    • Ранее Талалаев 2 года тренировал «Ахмат».

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    Источник: «РБ Спорт»

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