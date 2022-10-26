Широков: «Талалаев – замечательный тренер для «Торпедо»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков одобрил назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Торпедо».

«Отличное назначение. Он воспитанник клуба, играл в команде, и сейчас для «Торпедо» тренер замечательный.

Он в таких ситуациях был, в «Крыльях» команду почти вытащил. А сейчас времени больше — и глядя на то, как другие набирают очки, и у него может получиться», – сказал Широков.