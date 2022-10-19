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    Абаскаль объяснил, почему выпустил 18-летнего Зорина в старте «Спартака» на матч с «Факелом»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от дебюта 18-летнего полузащитника Даниила Зорина за столичный клуб в матче против «Факела».

    «Зорин — это футболист, который, как и Павел Мелешин, работает уже несколько недель с основной командой. Он постоянно участвует в тренировочном процессе, это центральный полузащитник, который хорошо владеет мячом. Он очень умно действует как с мячом, так и без мяча.

    Мы можем пожелать ему только удачи, потому что это очень важный день. Вся команда, его, естественно, поддерживает. Надеемся, что сегодняшний матч добавит ему уверенности, и он будет увереннее смотреть в будущее», — сказал Абаскаль в эфире «Матч Премьер».

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча.
    • В 1-м круге «Спартак» победил со счетом 3:0.
    • В августе в рамках 7-го тура РПЛ «Спартак» победил в Воронеже со счетом 4:1.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +66235

      portero 20 минут назад

      За то что подтягивает молодежь в основу, огромное спасибо!!!!

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      Рейтинг: +13834

      playsh 1 час назад

      Первый тайм - полёт нормальный.Удачи тебе,Даниил!

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