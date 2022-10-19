Абаскаль объяснил, почему выпустил 18-летнего Зорина в старте «Спартака» на матч с «Факелом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от дебюта 18-летнего полузащитника Даниила Зорина за столичный клуб в матче против «Факела».

«Зорин — это футболист, который, как и Павел Мелешин, работает уже несколько недель с основной командой. Он постоянно участвует в тренировочном процессе, это центральный полузащитник, который хорошо владеет мячом. Он очень умно действует как с мячом, так и без мяча.

Мы можем пожелать ему только удачи, потому что это очень важный день. Вся команда, его, естественно, поддерживает. Надеемся, что сегодняшний матч добавит ему уверенности, и он будет увереннее смотреть в будущее», — сказал Абаскаль в эфире «Матч Премьер».