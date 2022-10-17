«Кто такой Абаскаль, чтобы так себя вести в чужой стране?!». Юран – о стычке тренера «Спартака» с Федотовым

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал конфликт Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля в перерыве воскресного дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2).

– Сейчас по интернету гуляет видео, как Абаскаль бросается в перерыве с претензиями к Федотову – мол, почему твои игроки не проявили благородство?

– Хм. Для меня это удивительно! Извините, а кто такой Абаскаль, чтобы позволять себе так вести себя в чужой стране?!

Я его не хочу сейчас задеть, но просто рассуждаю по факту. Сколько ему лет?

– 33.

– Федотов значительно старше.

– Наставнику армейцев 56.

– Ну вот. И бросаться на более опытного коллегу... А что Абаскаль выиграл в своей карьере? Да, тебя могут захлестнуть эмоции, дерби. Все дела...

Но ты иностранец, ты находишься в другой стране. Тебе противостоит опытный специалист, который не первый день работает в нашей лиге и, на секундочку, занял с довольно скромным «Сочи» второе место!

Что это такое? Почему Абаскаль так себя ведет? Сомневаюсь, что он на кого-то кидался в Швейцарии... Надеюсь, ему объяснят, что надо быть сдержаннее. Ну и повторюсь: сначала надо что-то выиграть...

– Вас разве пока не убеждает работа Абаскаля в «Спартаке»?

– Игру он поставил, вопросов нет. Футболисты знают, что им делать на поле. Но в спорте все определяет результат.

Давайте заглянем в турнирную таблицу после 30-го тура. А то некоторые уже превознесли Абаскаля. Мол, он будет бороться с «Зенитом». Да подождите вы петь дифирамбы-то!