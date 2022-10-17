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  • «Кто такой Абаскаль, чтобы так себя вести в чужой стране?!». Юран – о стычке тренера «Спартака» с Федотовым

«Кто такой Абаскаль, чтобы так себя вести в чужой стране?!». Юран – о стычке тренера «Спартака» с Федотовым

17 октября 2022, 11:52
22

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал конфликт Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля в перерыве воскресного дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2).

– Сейчас по интернету гуляет видео, как Абаскаль бросается в перерыве с претензиями к Федотову – мол, почему твои игроки не проявили благородство?

– Хм. Для меня это удивительно! Извините, а кто такой Абаскаль, чтобы позволять себе так вести себя в чужой стране?!

Я его не хочу сейчас задеть, но просто рассуждаю по факту. Сколько ему лет?

– 33.

– Федотов значительно старше.

– Наставнику армейцев 56.

– Ну вот. И бросаться на более опытного коллегу... А что Абаскаль выиграл в своей карьере? Да, тебя могут захлестнуть эмоции, дерби. Все дела...

Но ты иностранец, ты находишься в другой стране. Тебе противостоит опытный специалист, который не первый день работает в нашей лиге и, на секундочку, занял с довольно скромным «Сочи» второе место!

Что это такое? Почему Абаскаль так себя ведет? Сомневаюсь, что он на кого-то кидался в Швейцарии... Надеюсь, ему объяснят, что надо быть сдержаннее. Ну и повторюсь: сначала надо что-то выиграть...

– Вас разве пока не убеждает работа Абаскаля в «Спартаке»?

– Игру он поставил, вопросов нет. Футболисты знают, что им делать на поле. Но в спорте все определяет результат.

Давайте заглянем в турнирную таблицу после 30-го тура. А то некоторые уже превознесли Абаскаля. Мол, он будет бороться с «Зенитом». Да подождите вы петь дифирамбы-то!

  • Абаскаль был недоволен действиями игроков ЦСКА, которые забили «Спартаку», когда Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
  • Спартаковцы считают, что соперник не соблюдал принципы фэйр-плей.
  • Федотов, комментируя поведение испанца, сказал: «Что-то рядом прыгало».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Федотов Владимир Юран Сергей Абаскаль Гильермо
Комментарии (22)
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SLADE2019
1665997885
Пурги намел Юран несусветной, аж по горло. Зачем эти выпады про не свою страну? Абсолютно не к чему. При чем тут, второе место с Сочи? Обсуждается конкретный эпизод. Ну эмоционально Абаскаль подошел к нему, но зачем так глубоко рассуждать? И кому - Юрану. Вспомнил бы себя в пору игрока и тренера, уж размахивал и руками, и ногами, про высказывания молчу. Не тебе, Юран уму разуму людей учить (в данном случае).
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NewLife
1665998351
У Юрана бревно в глазу, а ищет соринку у другого. Пассаж о своей - не своей стороне говорит о том, что Юран завистливый козел.
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САДЫЧОК
1665999202
Юран , сам хрен знает откуда ?! Поэтому , Юран не будет тренером в РПЛ , потому что мусор , в голове ! Будет , как Быстров желчь изливать на помойке ТВ.
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Fusballer
1665999410
Журналюги сами же и возносят.
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sochi-2013
1665999599
Бред какой-то! Но ... Юрану простительно, а кто это опубликовал, видать тоже умом не блещет.
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ААМ
1666002395
Почему он не возмущается тем, что за явную грубость в начале матча не удалили Промеса (удар сзади по ногам игрока ЦСКА) и Соболева. Или фэйр-плей распространяется только на противников спартачей.
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ААМ
1666002452
Кстати. Останавливает игру судья, а не полевой игрок.
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шахта Заполярная
1666004240
А сколько титулов выиграл за свои 56 лет федотов, а сам ты юран много титулов тренером взял. А Абаскалю всего 33 у него еще все впереди. Сам то ты юран чьих будешь. Вот видно воспитание
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neveldomha
1666005427
Во вчерашнем матче между Ливером и МСИ, Милнеру так долбанули по ноге, что на его месте Зобнин бы умер, корчась от боли. А он, не смотря на боль, доиграл момент до конца, и даже когда мяч ушел в аут на атаке Мсити, не присел и не стал останавливать игру. Вот этому надо учить, а не сопли размазывать по полю. А всех этих ползунков чмырить. А то что получается, когда забиваешь нужно еще извинение просить, что у соперника ножка подвернулась или ладошкой по лицу задели. Совсем сбрендили.
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РИЯ
1666006877
Федотов поступил по хамски. Он злится, что его кто то побеждает. А Абаскаль прав. Если он моложе, то это не значит, что его можно оскорблять, да еще и упрекать, что в чужой стране. Где ваше гостеприимство? Что же вы своих легионеров не осуждаете, а ведь они тоже "приехали" в чужую страну? Или это совсем другое?
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