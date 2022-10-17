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    «Кто такой Абаскаль, чтобы так себя вести в чужой стране?!». Юран – о стычке тренера «Спартака» с Федотовым

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал конфликт Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля в перерыве воскресного дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2).

    – Сейчас по интернету гуляет видео, как Абаскаль бросается в перерыве с претензиями к Федотову – мол, почему твои игроки не проявили благородство?

    – Хм. Для меня это удивительно! Извините, а кто такой Абаскаль, чтобы позволять себе так вести себя в чужой стране?!

    Я его не хочу сейчас задеть, но просто рассуждаю по факту. Сколько ему лет?

    – 33.

    – Федотов значительно старше.

    – Наставнику армейцев 56.

    – Ну вот. И бросаться на более опытного коллегу... А что Абаскаль выиграл в своей карьере? Да, тебя могут захлестнуть эмоции, дерби. Все дела...

    Но ты иностранец, ты находишься в другой стране. Тебе противостоит опытный специалист, который не первый день работает в нашей лиге и, на секундочку, занял с довольно скромным «Сочи» второе место!

    Что это такое? Почему Абаскаль так себя ведет? Сомневаюсь, что он на кого-то кидался в Швейцарии... Надеюсь, ему объяснят, что надо быть сдержаннее. Ну и повторюсь: сначала надо что-то выиграть...

    – Вас разве пока не убеждает работа Абаскаля в «Спартаке»?

    – Игру он поставил, вопросов нет. Футболисты знают, что им делать на поле. Но в спорте все определяет результат.

    Давайте заглянем в турнирную таблицу после 30-го тура. А то некоторые уже превознесли Абаскаля. Мол, он будет бороться с «Зенитом». Да подождите вы петь дифирамбы-то!

    • Абаскаль был недоволен действиями игроков ЦСКА, которые забили «Спартаку», когда Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
    • Спартаковцы считают, что соперник не соблюдал принципы фэйр-плей.
    • Федотов, комментируя поведение испанца, сказал: «Что-то рядом прыгало».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +726

      г.Онега 3 минуты назад

      юран сам вел себя как полный козел на пресконференции.

      0
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      Рейтинг: -3

      dragoff 7 минут назад

      футы-нуты, кто такой Юран вообще? безработный гопник

      0
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      Рейтинг: +6688

      sochi-2013 24 минуты назад

      Бред какой-то!
      Но ... Юрану простительно, а кто это опубликовал, видать тоже умом не блещет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15820

      Fusballer 27 минут назад

      Журналюги сами же и возносят.

      1
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      Рейтинг: +61

      яиссор 29 минут назад

      Юран вроде чё-то там натренировал, но как рот откроет... Чушь несёт он, а стыдно почему-то мне

      1
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      Рейтинг: +61

      яиссор > яиссор 28 минут назад

      Хотя в одном соглашусь, у иностранцев, работающих сейчас в рф явные проблемы совестью и нездоровая любовь к баблу

      0
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      Рейтинг: +9488

      САДЫЧОК 30 минут назад

      Юран , сам хрен знает откуда ?!
      Поэтому , Юран не будет тренером в РПЛ , потому что мусор , в голове !
      Будет , как Быстров желчь изливать на помойке ТВ.

      2
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      Рейтинг: +72

      выхухоль 36 минут назад

      сам мечтает в Спартак, спец классный конечно, но говнистый, уж лучше рыжий пацан Абаскаль, нежели кучерявый мопс Юран

      0
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      Рейтинг: +25827

      vladimir-7 > выхухоль 4 минуты назад

      Юран горяч, но справедлив, гость должен себя вести по законам хозяина
      дома, куда его пригласили.

      0
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      Рейтинг: +15865

      NewLife 44 минуты назад

      У Юрана бревно в глазу, а ищет соринку у другого. Пассаж о своей - не своей стороне говорит о том, что Юран завистливый козел.

      4
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      Рейтинг: +24719

      bset 45 минут назад

      И возраст приплел, и страну, и у Федотова какие-то трофеи успел найти. Это эмоци, это дерби. Давайте тренеры будут спокойны, игроки будут спокойны, трибуны будут спокойны. И что тогда?

      4
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      Рейтинг: +652

      SLADE2019 52 минуты назад

      Пурги намел Юран несусветной, аж по горло. Зачем эти выпады про не свою страну? Абсолютно не к чему. При чем тут, второе место с Сочи? Обсуждается конкретный эпизод. Ну эмоционально Абаскаль подошел к нему, но зачем так глубоко рассуждать? И кому - Юрану. Вспомнил бы себя в пору игрока и тренера, уж размахивал и руками, и ногами, про высказывания молчу. Не тебе, Юран уму разуму людей учить (в данном случае).

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