«Кто такой Абаскаль, чтобы так себя вести в чужой стране?!». Юран – о стычке тренера «Спартака» с Федотовым

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал конфликт Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля в перерыве воскресного дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2).
– Сейчас по интернету гуляет видео, как Абаскаль бросается в перерыве с претензиями к Федотову – мол, почему твои игроки не проявили благородство?
– Хм. Для меня это удивительно! Извините, а кто такой Абаскаль, чтобы позволять себе так вести себя в чужой стране?!
Я его не хочу сейчас задеть, но просто рассуждаю по факту. Сколько ему лет?
– 33.
– Федотов значительно старше.
– Наставнику армейцев 56.
– Ну вот. И бросаться на более опытного коллегу... А что Абаскаль выиграл в своей карьере? Да, тебя могут захлестнуть эмоции, дерби. Все дела...
Но ты иностранец, ты находишься в другой стране. Тебе противостоит опытный специалист, который не первый день работает в нашей лиге и, на секундочку, занял с довольно скромным «Сочи» второе место!
Что это такое? Почему Абаскаль так себя ведет? Сомневаюсь, что он на кого-то кидался в Швейцарии... Надеюсь, ему объяснят, что надо быть сдержаннее. Ну и повторюсь: сначала надо что-то выиграть...
– Вас разве пока не убеждает работа Абаскаля в «Спартаке»?
– Игру он поставил, вопросов нет. Футболисты знают, что им делать на поле. Но в спорте все определяет результат.
Давайте заглянем в турнирную таблицу после 30-го тура. А то некоторые уже превознесли Абаскаля. Мол, он будет бороться с «Зенитом». Да подождите вы петь дифирамбы-то!
- Абаскаль был недоволен действиями игроков ЦСКА, которые забили «Спартаку», когда Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
- Спартаковцы считают, что соперник не соблюдал принципы фэйр-плей.
- Федотов, комментируя поведение испанца, сказал: «Что-то рядом прыгало».