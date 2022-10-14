«Идет травля Катара». Гасилин раскритиковал ЛГБТ‑сообщество за позицию по ЧМ-2022

Воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин встал на защиту Катара, который в этом году будет принимать чемпионат мира.

«Я согласен, что идет травля Катара. Все едут к Катару в гости, страна проводит отличный форум – чемпионат мира.

Да, это консервативная страна, но пиво в день матча будет продаваться, то есть они уважают болельщиков.

Представители ЛГБТ‑сообщества говорят: «Если вы нас не признаете, зачем вы смотрите футбол?». Тоже абсолютно неправильно, у них цель не приехать на ЧМ, а пропагандировать свои идеи.

Если вы приезжаете в другую страну, то должны уважать традиции и культуру этого государства. Но эти сообщества думают только о себе, мне это не нравится.

Они сказали, что не поедут на турнир. Ну, не приезжайте, смотрите по телевизору такой прекрасный праздник», – сказал Гасилин.