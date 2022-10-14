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    «Идет травля Катара». Гасилин раскритиковал ЛГБТ‑сообщество за позицию по ЧМ-2022

    Воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин встал на защиту Катара, который в этом году будет принимать чемпионат мира.

    «Я согласен, что идет травля Катара. Все едут к Катару в гости, страна проводит отличный форум – чемпионат мира.

    Да, это консервативная страна, но пиво в день матча будет продаваться, то есть они уважают болельщиков.

    Представители ЛГБТ‑сообщества говорят: «Если вы нас не признаете, зачем вы смотрите футбол?». Тоже абсолютно неправильно, у них цель не приехать на ЧМ, а пропагандировать свои идеи.

    Если вы приезжаете в другую страну, то должны уважать традиции и культуру этого государства. Но эти сообщества думают только о себе, мне это не нравится.

    Они сказали, что не поедут на турнир. Ну, не приезжайте, смотрите по телевизору такой прекрасный праздник», – сказал Гасилин.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2398

      fakeid 14 минут назад

      гугл картинки → "спартак торпедо лондон"

      судя по всему, хряки расширяют свою географию, теперь и на ближний восток.

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      Рейтинг: +245

      НикКин 15 минут назад

      Походу дела только в хоккее геев нет а вот футбол сменил ориентацию

      0
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      Рейтинг: +328

      Slavan62 27 минут назад

      надо отдать их шахам в жёны

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      Рейтинг: +621

      Fialet > Slavan62 15 минут назад

      Шахи об эту шваль не будут пачкаться.

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