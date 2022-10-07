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Итоги жеребьевки пятого раунда Кубка России
Итоги жеребьевки пятого раунда Кубка России
7 октября 2022, 20:06
Состоялась жеребьевка пятого раунда Пути регионов Кубка России. Пары выглядят следующим образом.
«Алания»
– «Волгарь»;
«Акрон»
– «Пересвет»;
«Шинник»
– «Кубань»;
«Нефтехимик»
– «Волга»;
«Уфа»
– «Динамо-Брянск»;
«КАМАЗ»
– «Енисей»;
«Динамо-Махачкала» – «Динамо-Владивосток»;
«Родина»
–
«Звезда»
.
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Источник:
Бомбардир.ру
Россия. Кубок
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