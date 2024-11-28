Ловчев оценил кубковое поражение «Спартака» от «Ростова»

Евгений Ловчев подвел итоги матча «Ростов» – «Спартак».

Это была ответная встреча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Ростовчане выиграли 2:1 сегодня и 3:1 в противостоянии.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Карпин умеет настраивать игроков на матчи со «Спартаком». Каждый раз вижу, как футболисты «Ростова» просто рвут на поле.

А вы видите, чтобы «Спартак» делал такое же на постоянной основе? Карпин все время обыгрывает «Спартак», – сказал Ловчев.

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