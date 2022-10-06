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    Трент, Мане и Холанд – в сборной третьего тура ЛЧ по версии WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

    В нее включены футболисты «Порту», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Марселя», «Наполи», «Ювентуса», «Боруссии» и «Баварии».

    Вратарь: Диогу Кошта («Порту»);

    Защитники: Матиас Оливера («Наполи»), Ченсэл Мбемба («Марсель»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);

    Полузащитники: Садио Мане («Бавария»), Джуд Беллингем («Боруссия» Д), Адриан Рабьо («Ювентус»), Рияд Марез («Манчестер Сити»);

    Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Джакомо Распадори («Наполи»).

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    Источник: WhoScored

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