Трент, Мане и Холанд – в сборной третьего тура ЛЧ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
В нее включены футболисты «Порту», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Марселя», «Наполи», «Ювентуса», «Боруссии» и «Баварии».
Вратарь: Диогу Кошта («Порту»);
Защитники: Матиас Оливера («Наполи»), Ченсэл Мбемба («Марсель»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);
Полузащитники: Садио Мане («Бавария»), Джуд Беллингем («Боруссия» Д), Адриан Рабьо («Ювентус»), Рияд Марез («Манчестер Сити»);
Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Джакомо Распадори («Наполи»).
Источник: WhoScored