Черышев: «Выбрал «Венецию», чтобы вернуться в свою прежнюю игровую форму»

Футболист «Венеции» (Серия В) Денис Черышев высказался о своем переходе в итальянский клуб.

— Ты был в хороших испанских командах. Что остановило твой профессиональный рост?

— Очевидно, я день за днем смотрю на свою карьеру. Я выбрал «Венецию», чтобы помочь команде и одновременно вернуться в свою прежнюю игровую форму. Моя цель заключается в том, чтобы с каждым днем развиваться все больше и больше. Но видя то, что происходит в мире, лучше не загадывать далеко в будущее, а фокусироваться на короткий период.