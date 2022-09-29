Гончаренко прокомментировал победу «Урала» над «Торпедо» в Кубке России

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался после выигранного матча третьего тура Кубка России против «Торпедо».

«Первые минут 30 у нас было очень хорошее преимущество, мы действовали правильно во многих эпизодах. Потом «Торпедо» изменило схему, и нам стало немножко сложнее.

Я это связываю с тем, что мы не выигрывали давно, хотелось очень выиграть, довлел результат. Те игроки, которые у нас есть, позволяют думать, что можем более качественно выходить из-под прессинга соперника. Сегодня этого не происходило.

Если предыдущие матчи мы говорили, что хорошо играли и проигрывали, то сейчас мы не очень хорошо играли, но выиграли. Возможно, нам сейчас такие победы тоже нужны», – заявил Гончаренко.