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    Гончаренко прокомментировал победу «Урала» над «Торпедо» в Кубке России

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался после выигранного матча третьего тура Кубка России против «Торпедо».

    «Первые минут 30 у нас было очень хорошее преимущество, мы действовали правильно во многих эпизодах. Потом «Торпедо» изменило схему, и нам стало немножко сложнее.

    Я это связываю с тем, что мы не выигрывали давно, хотелось очень выиграть, довлел результат. Те игроки, которые у нас есть, позволяют думать, что можем более качественно выходить из-под прессинга соперника. Сегодня этого не происходило.

    Если предыдущие матчи мы говорили, что хорошо играли и проигрывали, то сейчас мы не очень хорошо играли, но выиграли. Возможно, нам сейчас такие победы тоже нужны», – заявил Гончаренко.

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    Источник: сайт «Урала»

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