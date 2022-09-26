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  • Карпин рассказал, как игроки сборной России отреагировали на вопросы пограничников о мобилизации

Карпин рассказал, как игроки сборной России отреагировали на вопросы пограничников о мобилизации

26 сентября 2022, 17:20

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о реакции команды на последние события в России.

– Баринов сказал, что у него не получилось отключиться от происходящего даже на 90 минут и не получилось думать только о футболе. У вас получилось?

– У меня да. Каждый реагирует по-разному на любые истории из жизни, начиная с рождения ребенка и заканчивая, условно, разводом. Кто-то может отключиться, кто-то нет – кто-то вообще не обращает внимания. До игры все говорили – все понятно, надо играть, это наша работа.

– Как команда отреагировала на прохождение пограничного контроля, когда игрокам задавались вопросы о мобилизации? Говорят, кто-то спокойно, кто-то впал ступор от услышанного.

– Каждый по-разному. Кто-то напрягся, кто-то с улыбкой.

– Как успокаиваете тех, кто паникует?

– До игры тот же Баринов не говорил, что напрягся. Одно дело – просто напрячься, другое – думать про это. В голове это может сидеть, но сказать, что кто-то паниковал, до игры не мог.

  • Россия 24 сентября победил Киргизию (2:1) в товарищеском матче.
  • На прошлом неделе президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.

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