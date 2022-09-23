Опубликовано сообщение Матиаса Погба, в котором он вымогал деньги у Поля за молчание о проклятии на Мбаппе

Брат полузащитника «Ювентуса» Поля Погба Матиас вымогал у него деньги взамен на молчание о якобы наложенном по воле Поля проклятии на Килиана Мбаппе.

Судя по тому, что Матиас все рассказал СМИ, Поль отказался выплачивать указанную сумму.

«Слушай меня внимательно. Сегодня я чуть не погиб из-за того, что ты сделал с молодым футболистом сборной Франции Мбаппе. Я всe знаю.

Теперь всe просто: ты отправишь им (сообщникам Матиаса – прим. «Бомбардира») сумму, которую они просили как можно скорее. В противном случае, клянусь, я расскажу всe родителям Мбаппе и мировым СМИ. Я расскажу всe в подробностях. У тебя есть пять дней на передачу денег. Если ты этого не сделаешь, то следи за новостями!» – написал Матиас Погба Полю.