Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Опубликовано сообщение Матиаса Погба, в котором он вымогал деньги у Поля за молчание о проклятии на Мбаппе

    Брат полузащитника «Ювентуса» Поля Погба Матиас вымогал у него деньги взамен на молчание о якобы наложенном по воле Поля проклятии на Килиана Мбаппе.

    Судя по тому, что Матиас все рассказал СМИ, Поль отказался выплачивать указанную сумму.

    «Слушай меня внимательно. Сегодня я чуть не погиб из-за того, что ты сделал с молодым футболистом сборной Франции Мбаппе. Я всe знаю.

    Теперь всe просто: ты отправишь им (сообщникам Матиаса – прим. «Бомбардира») сумму, которую они просили как можно скорее. В противном случае, клянусь, я расскажу всe родителям Мбаппе и мировым СМИ. Я расскажу всe в подробностях. У тебя есть пять дней на передачу денег. Если ты этого не сделаешь, то следи за новостями!» – написал Матиас Погба Полю.

    Новости по теме
    Матиас Погба: «Поль – преступник. За него проливали кровь» 1
    Брат Погба рассказал, когда Поль просил шамана наложить проклятие на Мбаппе 1
    Брат Погба рассказал, что Поль просил шамана помочь выиграть Евро-2016 и ЧМ-2018
    Источник: Le Parisien

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11