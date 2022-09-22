Черчесов оценил перспективы Дзюбы и Черышева в новых клубах

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от выступлений Артема Дзюбы и Дениса Черышева в составе новых команд.

– Два ваших героя ЧМ-2018 недавно сменили клубы. Как оцениваете переходы Артема Дзюбы в «Адану Демирспор» и Дениса Черышева в «Венецию»? Не слишком ли скромный клуб для Дзюбы?

– Нет-нет. Во-первых, турецкий чемпионат – очень интересный. Мы следили за ним, когда Федор Кудряшов там оказался, часто ездили и смотрели.

А «Адана» – хороший, стабильный клуб, пусть пока и без такого имени, как «Галатасарай», «Бешикташ» или «Фенербахче».

Это мы знаем Дзюбу с 15 лет, а там хоть и имеют о нем представление, но, чтобы попасть в топ-клуб, надо сначала проявить себя в какой-то промежуточной команде.

Рад, что он начал с гола, но дальнейшие события показывают, что там абсолютно другая конкуренция, другая среда. И независимо от того, что было раньше, нужно заново бороться за свое место под солнцем.

Черышев, как и Дзюба, нашел клуб в конце трансферного окна, а до того долго не тренировался с командой. Все нужно делать вовремя, но иногда не получается.

Та же «Венеция» сформировала и наиграла состав, а сам Денис пока находится не в тех кондициях, чтобы в него ворваться.

Должно пройти определенное время – кстати, это и Артема касается, – чтобы набрать форму, влиться в коллектив и попасть в состав.

Это когда ты с первого дня на сборах – можешь планомерно готовиться, проявлять себя, играть товарищеские матчи.

Мы сейчас тоже взяли из загребского «Динамо» Гояка, хорошего игрока сборной Боснии. Мы видим, что это квалифицированный футболист, но пока он только выходит на замену, поскольку у нас устоявшаяся команда и ему надо туда попасть.