РПЛ. «Ахмат» победил «Урал», забив на 90-й минуте

В десятом туре чемпионата России «Ахмат» на выезде обыграл «Урал» – 2:1.

На 38-й минуте грозненцы вышли вперед усилиями Евгения Харина, на 84-й минуте счет сравнял Илья Быковский, победный гол на 90-й минуте забил Бернард Бериша.

«Урал» остался на 15-м месте в таблице РПЛ, «Ахмат» поднялся с девятой на восьмую строчку.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Харин, 38; 1:1 – Быковский, 84; 1:2 – Бериша, 90.

«Урал»: Помазун, Бевеев (Кулаков, 46), Бегич, Быковский, Эмерсон, Газинский (Сиссе, 46), Подберезкин, Мишкич, Гаджимурадов (Юшин, 77), Бикфалви (Влут, 4), Ранджелович.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Быстров (Журавлев, 83), Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Олейников (Бериша, 80), Швец, Садулаев (Карапузов, 46), Харин (Камилов, 65), Ильин (Конате, 65).

Предупреждения: Гаджимурадов, 53 – Карапузов, 50; Быстров, 61.

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