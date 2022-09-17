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    РПЛ. «Ахмат» победил «Урал», забив на 90-й минуте

    В десятом туре чемпионата России «Ахмат» на выезде обыграл «Урал» – 2:1.

    На 38-й минуте грозненцы вышли вперед усилиями Евгения Харина, на 84-й минуте счет сравнял Илья Быковский, победный гол на 90-й минуте забил Бернард Бериша.

    «Урал» остался на 15-м месте в таблице РПЛ, «Ахмат» поднялся с девятой на восьмую строчку.

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Харин, 38; 1:1 – Быковский, 84; 1:2 – Бериша, 90.

    «Урал»: Помазун, Бевеев (Кулаков, 46), Бегич, Быковский, Эмерсон, Газинский (Сиссе, 46), Подберезкин, Мишкич, Гаджимурадов (Юшин, 77), Бикфалви (Влут, 4), Ранджелович.

    «Ахмат»: Шелия, Уциев, Быстров (Журавлев, 83), Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Олейников (Бериша, 80), Швец, Садулаев (Карапузов, 46), Харин (Камилов, 65), Ильин (Конате, 65).

    Предупреждения: Гаджимурадов, 53 – Карапузов, 50; Быстров, 61.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +111

      Romeo 123 32 минуты назад

      Опять у этих двух договорняк

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      oneniahade 56 минут назад

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      Рейтинг: +116

      Ill Ich 1 час назад

      Бериша сыграл в качестве "джокера". Классно забил победный мяч, а потом ещё и "классно" не забил в пустые ворота.

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      Рейтинг: +1466

      Тазит 1 час назад

      Ганчаренка подал в отставку?

      0
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      Рейтинг: +7439

      BarStep > Тазит 1 час назад

      В Беларусь свинтил.,
      раны зализывать)

      1
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      Рейтинг: +137

      Теркчанин 1 час назад

      Плохо играл Ахмат,могли значительно лучше.

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