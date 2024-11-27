Реакция Осинькина на коррупционный скандал в российском судействе с участием «Крыльев»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

Губернатор Самарской области ранее сказал о возможной причастности «Крыльев» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

На фоне этого он объявил о запуске инициативы «Чистый спорт».

«Наверное, это решение в том числе последними нашими играми навеяно. Такие попытки уже предпринимались и, наверное, сейчас такое время, когда можно и нужно всем договориться и играть в такой футбол – будем говорить, фэйр-плей.

В целом я могу говорить только о какой-то спортивной составляющей – все-таки я не функционер, а главный тренер.

И мне, как тренеру, хотелось бы, чтобы спорт в этом направлении был максимально чистым», – сказал Осинькин.

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