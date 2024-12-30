В «Крыльях» прокомментировали информацию о прощании Осинькина

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба отреагировал на информацию о прощании главного тренера Игоря Осинькина.

«Нет, Игорь Витальевич ничего такого не говорил. Пожелал хорошего отпуска и сказал, что на сборах увидимся», – сказал Якуба.