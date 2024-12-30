Осинькин попрощался с «Крыльями Советов»

Юрист Антон Смирнов дал инсайд из стана «Крыльев Советов». С командой попрощался главный тренер Игорь Осинькин.
«Перед отпуском Осинькин попрощался с командой и сказал, что, скорее всего, не вернeтся.
Видимо, на всякий случай про запас.
Но есть у меня ощущение, что наш добряк вернeтся», – написал Смирнов.
- По ходу сезона сообщалось о возможной отставке Осинькина, но губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что специалист останется на своем посту до конца сезона.
- «Крылья Советов» занимают 10-е место в РПЛ с 18 очками после 18 туров.
- Осинькин возглавляет команду с 2020 года.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова