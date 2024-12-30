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Осинькин попрощался с «Крыльями Советов»

30 декабря 2024, 14:46
10

Юрист Антон Смирнов дал инсайд из стана «Крыльев Советов». С командой попрощался главный тренер Игорь Осинькин.

«Перед отпуском Осинькин попрощался с командой и сказал, что, скорее всего, не вернeтся.

Видимо, на всякий случай про запас.

Но есть у меня ощущение, что наш добряк вернeтся», – написал Смирнов.

  • По ходу сезона сообщалось о возможной отставке Осинькина, но губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что специалист останется на своем посту до конца сезона.
  • «Крылья Советов» занимают 10-е место в РПЛ с 18 очками после 18 туров.
  • Осинькин возглавляет команду с 2020 года.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь
Комментарии (10)
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GREY DM
1735562375
Обидно будет, если не вернётся. Классный дядька, видно, как за команду переживает. Хоть и сам я москвАч, но Самару люблю- классный выезд.
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zigbert
1735564580
Пока официального решения нет. У отдохнувшего Осинькина могут появиться новые мысли.
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Иван Петров 1986
1735567587
Вот все и закончилось.
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St-Pr-yandex
1735574915
Жаль в фнл вывести не успел, дайте шанс вывести то хотя бы, потом пусть валит
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Alexei-Moskalenko-google
1735578705
Хоть и болельщик другой команды из столицы но за Осинькина будет очень обидно мужик столько молодежи воспитал да и команда держится. Жаль если уйдет КС классная команда
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krag
1735631373
Очень жаль. Крылья с Осинькиным всегда были трудным соперником для моего Краснодара. Проблемы Крыльев не связаны с Осинькиным, я так думаю.
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Zeitec
1735631730
Обидно за мужика. Будет грустно если реально уйдет. Потеряем тренера который мою любимую команду изнасиловал. Так что терять его нельзя
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Матвей Морозов
1735640129
Тульский термит Федорищев заинтересован в отправке КС в ФНЛ, поэтому ему не нужен Осинькин.
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