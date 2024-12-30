Осинькин попрощался с «Крыльями Советов»

Юрист Антон Смирнов дал инсайд из стана «Крыльев Советов». С командой попрощался главный тренер Игорь Осинькин.

«Перед отпуском Осинькин попрощался с командой и сказал, что, скорее всего, не вернeтся.

Видимо, на всякий случай про запас.

Но есть у меня ощущение, что наш добряк вернeтся», – написал Смирнов.