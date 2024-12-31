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  • Каладзе предложили провести Братский матч между сборными Грузии и России

Каладзе предложили провести Братский матч между сборными Грузии и России

31 декабря 2024, 15:30
15

Анзор Кавазашвили написал письмо мэру Тбилиси Кахе Каладзе.

Экс-вратарь сборной СССР предложил провести матч между Россией и Грузией.

«Уважаемый Каха! Примите искренние поздравления от лучших сыновей Грузии, проживающих в Москве с инаугурацией нового (нашего футбольного представителя) президента Грузии Михаила Кавелашвили!

Повторяю свою просьбу, чтобы через Министерства спорта Грузии или решением Парламента Грузии подготовить обращение в Министерство иностранных дел России, Лаврову Сергею Викторовичу, или в Министерство спорта России, Дегтяреву Михаилу Владимировичу, «О проведении в первом квартале 2025 года Братского матча по футболу между сборными команд России и Грузии!».

Цель данного матча – объединение духа двух великих православных народов, сближение культурных, экономических и политических интересов наших братских стран.

Сделайте мирный и нужный шаг для укрепления добрососедских отнощений. Мы едины с начала 18-го века, когда совместно положительно решали территориальные вопросы и расширили границы Грузии!

Данный футбольный матч назовите «Кубок Президента Грузии» и пусть весь мир узнает, что грузинский народ достоин жить в независимой среде среди друзей и добрых соседей.

Можете пригласить сборную Азербайджана и провести круговой турнир. Прошу дайте мне ответ для моего дальнейшего решения в Москве. Успехов Вам!» – говорится в тексте письма.

  • Кавелашвили становился чемпионом России в 1995 году в составе «Алании».
  • 53-летний экс-футболист был единственным кандидатом на выборах президента.
  • Его выдвигала правящая партия «Грузинская мечта». Каладзе – генеральный секретарь этой партии.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Грузия. Лига Эровнули Товарищеские матчи Россия Грузия Каладзе Каха Кавазашвили Анзор
Комментарии (15)
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Тинез Розоп
1735649330
Ага разбежались. Янки им потом куй денег дадут…
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Цугундeр
1735649423
Свихнулись исподволь наши футбольные деды..( Звезда покойного Рейнгольда им в тумане светит..
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Mirak92
1735657310
Братский? Не громко ли сказано ?Хотя вон ваш Виссарионович, сделал так, что именно нас не любят. Хотя репрессия и красный террор удел грузинов
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Spartak_forv@
1735663637
Кстати, «лучшие сыновья»-это звание присваивается или самопровозглашается?
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Cleaner
1735664567
Не лучшее время сейчас для таких матчей. И у нас и у грузин. Но когда ни будь этот матч обязательно состоится.
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Исмо
1735672447
Какие же вы русские злые(((
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Сергей-Дюгаев-yandex
1735721332
Да, можно было бы сыграть, но отношения между нами не очень, может еще не время?
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Сергей-Шабалин-google
1735792744
У деда деменция уже.
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