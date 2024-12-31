Каладзе предложили провести Братский матч между сборными Грузии и России

Анзор Кавазашвили написал письмо мэру Тбилиси Кахе Каладзе.

Экс-вратарь сборной СССР предложил провести матч между Россией и Грузией.

«Уважаемый Каха! Примите искренние поздравления от лучших сыновей Грузии, проживающих в Москве с инаугурацией нового (нашего футбольного представителя) президента Грузии Михаила Кавелашвили!

Повторяю свою просьбу, чтобы через Министерства спорта Грузии или решением Парламента Грузии подготовить обращение в Министерство иностранных дел России, Лаврову Сергею Викторовичу, или в Министерство спорта России, Дегтяреву Михаилу Владимировичу, «О проведении в первом квартале 2025 года Братского матча по футболу между сборными команд России и Грузии!».

Цель данного матча – объединение духа двух великих православных народов, сближение культурных, экономических и политических интересов наших братских стран.

Сделайте мирный и нужный шаг для укрепления добрососедских отнощений. Мы едины с начала 18-го века, когда совместно положительно решали территориальные вопросы и расширили границы Грузии!

Данный футбольный матч назовите «Кубок Президента Грузии» и пусть весь мир узнает, что грузинский народ достоин жить в независимой среде среди друзей и добрых соседей.

Можете пригласить сборную Азербайджана и провести круговой турнир. Прошу дайте мне ответ для моего дальнейшего решения в Москве. Успехов Вам!» – говорится в тексте письма.