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    • Кобелев – об Осинькине: «Пока в нашем футболе будут государственные деньги, ничего хорошего не будет»

    Кобелев – об Осинькине: «Пока в нашем футболе будут государственные деньги, ничего хорошего не будет»

    Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Динамо» Андрей Кобелев высказался о ситуации с нынешним наставником самарцев Игорем Осинькиным.

    «У тренеров не должно быть проектов, это менеджерские дела. Я говорил, что у Осинькина возникнут проблемы – и его уберут из клуба. Невозможно воспитывать и продавать игроков и при этом стабильно давать результат.

    Осинькин мне очень нравится как тренер, нравится, как он строит команду. «Крылья» не вылетят, они останутся в РПЛ. Но при таких условиях невозможно каждый год показывать лучший результат. И все сваливается на тренера.

    У нас в футболе есть проблема, что некоторые руководители не понимают и не хотят понимать футбол. А Осинькин-то тащит «Крылья Советов». Капитан команды Солдатенков за него заступился, звонил губернатору. Но так это не работает.

    Пока в нашем футболе будут государственные деньги, ничего хорошего не будет. И тренер будет виноват во всем», – сказал Кобелев.

    • По ходу сезона сообщалось о возможной отставке Осинькина, но губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что специалист останется на своем посту до конца сезона.
    • «Крылья Советов» занимают 10-е место в РПЛ с 18 очками после 18 туров.
    • Осинькин возглавляет команду с 2020 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:49
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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1735546125
    Кобелев, пургу несёшь! Если в нашем футболе будут только частные деньги, то ВИНОВАТЫМ все равно будет ТРЕНЕР! Должен же быть кто то крайний в неудачах команды!..
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    FCSpartakM
    1735546522
    "Невозможно воспитывать и продавать игроков" - кого он воспитал?Ему агент везет готовых для РПЛ игроков. "Но при таких условиях невозможно каждый год показывать лучший результат" - так КС каждый год барахтает, а не только этот.
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