Сафонов выдал худший за 5 лет результат по точности передач для вратарей «ПСЖ» в ЛЧ

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов полностью провел матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).

В его активе шесть сейвов. Согласно статистике Opta, россиянин предотвратил 1,9 гола.

Что касается точности передач, то у Сафонова были плохие показатели. Только 44% его пасов в этой игре дошли до адресата.

Это худший результат для вратарей «ПСЖ» в ЛЧ с октября 2019 года, когда Кейлор Навас закончил матч с «Галатасараем» с 23% точности передач.

Сам Сафонов в последний раз так плохо пасовал в октябре 2023 года против «Ростова» (35%).

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