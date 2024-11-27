Пономарев – о перспективах Сафонова в «ПСЖ»: «За Доннаруммой стоит неаполитанская мафия – главное, чтобы Матвею не подстроили ДТП»

Владимир Пономарев обеспокоен безопасностью вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова на фоне его конкуренции с Джанлуиджи Доннаруммой.

«Важно понимать, что нынешний футбол – это большие деньги, ради которых некоторые люди готовы пойти на многое.

Матвей хорошо себя зарекомендовал в «ПСЖ», но ему могут помешать. За Джанлуиджи стоит неаполитанская мафия, об этом писали в прессе много раз, не я это придумал.

Конечно, если наш парень посадит его в запас, то это ударит по карманам мафиози. Они постараются этого избежать.

Как они могут помешать Сафонову? Давить морально с помощью постов в соцсетях, например. Способов много. Главное, чтобы не подстроили какое-нибудь ДТП, мафиози на все способны!

Надеюсь, что между Сафоновым и Доннаруммой будет честная борьба, но мне в это не верится», – сказал Пономарев.

«ПСЖ» летом купил Сафонова у «Краснодара» за 20 млн евро.

Российский голкипер пропустил 3 гола в 6 матчах.

Доннарумма в этом сезоне провел 11 игр и пропустил 13 мячей.

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