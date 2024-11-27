Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев – о перспективах Сафонова в «ПСЖ»: «За Доннаруммой стоит неаполитанская мафия – главное, чтобы Матвею не подстроили ДТП»

Пономарев – о перспективах Сафонова в «ПСЖ»: «За Доннаруммой стоит неаполитанская мафия – главное, чтобы Матвею не подстроили ДТП»

27 ноября 2024, 16:24
11

Владимир Пономарев обеспокоен безопасностью вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова на фоне его конкуренции с Джанлуиджи Доннаруммой.

«Важно понимать, что нынешний футбол – это большие деньги, ради которых некоторые люди готовы пойти на многое.

Матвей хорошо себя зарекомендовал в «ПСЖ», но ему могут помешать. За Джанлуиджи стоит неаполитанская мафия, об этом писали в прессе много раз, не я это придумал.

Конечно, если наш парень посадит его в запас, то это ударит по карманам мафиози. Они постараются этого избежать.

Как они могут помешать Сафонову? Давить морально с помощью постов в соцсетях, например. Способов много. Главное, чтобы не подстроили какое-нибудь ДТП, мафиози на все способны!

Надеюсь, что между Сафоновым и Доннаруммой будет честная борьба, но мне в это не верится», – сказал Пономарев.

  • «ПСЖ» летом купил Сафонова у «Краснодара» за 20 млн евро.
  • Российский голкипер пропустил 3 гола в 6 матчах.
  • Доннарумма в этом сезоне провел 11 игр и пропустил 13 мячей.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

Еще по теме:
Пономарев – о попадании Сафонова в топ-10 лучших вратарей года: «Это сделали для рекламы»
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство» 14
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались» 11
Источник: «РБ Спорт»
Франция. Лига 1 ПСЖ Доннарумма Джанлуиджи Сафонов Матвей Пономарев Владимир
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TIMOTHY
1732715043
Сочинитель)
Ответить
...уефан
1732715377
..."Коза Ностра атакует ворота Сафонова" - название сценария к фильму. По мотивам бреда Пономарёва...
Ответить
Цугундeр
1732715621
Дед Пономарь боится мафии..) Хреновый армеец получается. Не храбрый и не боевитый.
Ответить
Spartak_forv@
1732716472
Шапку из фольги сними,конспиролог
Ответить
Mirak92
1732718348
Фляга у старого свистит
Ответить
Тинез Розоп
1732719150
А у Моти своя , армянская мафия. Иму похер....
Ответить
bset
1732719235
Джованни Пономарини - о перспективах Доннаруммы в "ПСЖ": "За Сафоновым стоит русская мафия - главное, чтобы Джанлуиджи не подстроили Орешник"
Ответить
Cleaner
1732719662
Когда совершаются такие покупки, сначала договариваются ВСЕ боссы команды. И официальные, и теневые. Пономарев, тебе бы успокоительных таблеток попить, тогда такой бред в голову приходить перестанет.
Ответить
subbotaspartak
1732721049
....если наш парень посадит его в запас, то это ударит по карманам мафиози..... каким образом?
Ответить
zigbert
1732765144
Глупости говорит Пономарев. Все таки старость плохой товарищ.
Ответить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
1
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
4
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
9
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
Вчера, 16:50
2
Бубнов отреагировал на включение Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира
Вчера, 16:43
1
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак»
Вчера, 16:25
3
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
Вчера, 15:33
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
Вчера, 12:50
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
Вчера, 00:31
16
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
10 сентября
1
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
10 сентября
8
Сафонов оценил старт «ПСЖ» в Лиге чемпионов – команда победила 6:1
10 сентября
5
Сафонова назвали одним из трех лучших вратарей мира
10 сентября
5
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
10 сентября
6
Спрогнозировано место, которое Сафонов займет в номинации на приз лучшему вратарю года
10 сентября
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
10 сентября
3
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
10 сентября
4
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
10 сентября
5
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
10 сентября
1
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
10 сентября
4
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
10 сентября
4
Головину предложили перейти в другой клуб РПЛ вместо «Спартака»
10 сентября
16
Луис Энрике прокомментировал 6:1 «ПСЖ» со «Слованом»
10 сентября
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
10 сентября
2
ФотоХвича получил приз лучшему игроку ЛЧ-2025/26
10 сентября
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
9 сентября
5
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
9 сентября
3
Сафонов рассказал, как выиграл конкуренцию у Шевалье
9 сентября
1
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
9 сентября
3
«Его время прошло»: во Франции высказались о возможном уходе Головина из «Монако»
9 сентября
8
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
9 сентября
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+