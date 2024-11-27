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    • «Урал» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

    «Урал» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

    Урал
    27.11.2024, среда, 16:00
    Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
    1 : 1
    Счет по пенальти – 4 : 3
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Химки
    77' М. Воронов
    83' Б. Магомедов
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Урал
    77
    Денис Щербицкий
    ВР
    44
    Владислав Малькевич
    ЛЗ
    24
    Егор Филипенко
    ЦЗ
    70
    Матвей Бардачев
    ЦЗ
    16
    Итало
    ЦЗ
    75
    Фаниль Сунгатулин
    ОП
    4
    Артур Юсупов
    ЦП
    15
    Илья Ишков
    АП
    18
    Никита Морозов
    АП
    14
    Юрий Железнов
    ЛВ
    11
    Алексей Ионов
    ПВ
    Главный тренер
    Олег Шатов
    Химки
    96
    Игорь Обухов
    ВР
    14
    Ориньо
    ЛЗ
    14
    Георгий Джикия
    ЦЗ
    24
    Эдгардо Фаринья
    ЦЗ
    72
    Дани Фернандес
    ПЗ
    10
    Самину Абдуллахи
    ОП
    80
    Хетаг Хосонов
    ЦП
    97
    Бутта Магомедов
    АП
    17
    Илья Берковский
    АП
    9
    Александр Руденко
    ЛВ
    7
    Илья Садыгов
    ЦФ
    Главный тренер
    Франк Артига
    Урал
    99
    Дмитрий Арапов
    ВР
    42
    Егор Мосин
    ЛЗ
    6
    Лео Гогличидзе
    ЛЗ
    2
    Силвие Бегич
    ЦЗ
    22
    Мингиян Бевеев
    ПЗ
    35
    Никита Хрисанфов
    ЦП
    27
    Иван Чудин
    ЦП
    7
    Илья Порохов
    ПВ
    50
    Максим Воронов
    ЦФ
    Химки
    87
    Никита Кокарев
    ВР
    13
    Сергей Терехов
    ЛЗ
    25
    Александр Филин
    ЦЗ
    26
    Неманья Анджелкович
    ЦЗ
    2
    Петар Голубович
    ПЗ
    22
    Роберт Мехия
    ОП
    70
    Руслан Оздоев
    ЦП
    77
    Алекс Корредера
    ЦП
    8
    Кирилл Панченко
    ЦФ
    11
    Резиуан Мирзов
    ЦФ
    91
    Антон Заболотный
    ЦФ
    4-1-1-3-1
    77
    Щербицкий
    44
    Малькевич
    70
    Бардачев
    16
    Итало
    24
    Филипенко
    75
    Сунгатулин
    4
    Юсупов
    14
    Железнов
    18
    Морозов
    11
    Ионов
    15
    Ишков
    4-1-1-3-1
    96
    Обухов
    72
    Фернандес
    14
    Джикия
    24
    Фаринья
    14
    Ориньо
    10
    Абдуллахи
    80
    Хосонов
    97
    Магомедов
    17
    Берковский
    9
    Руденко
    7
    Садыгов
    14
    Железнов
    42
    Мосин
    42
    Мосин
    14
    Железнов
    70
    Бардачев
    6
    Гогличидзе
    6
    Гогличидзе
    70
    Бардачев
    15
    Ишков
    27
    Чудин
    27
    Чудин
    15
    Ишков
    18
    Морозов
    7
    Порохов
    7
    Порохов
    18
    Морозов
    11
    Ионов
    50
    Воронов
    50
    Воронов
    11
    Ионов
    14
    Джикия
    13
    Терехов
    13
    Терехов
    14
    Джикия
    24
    Фаринья
    25
    Филин
    25
    Филин
    24
    Фаринья
    72
    Фернандес
    2
    Голубович
    2
    Голубович
    72
    Фернандес
    14
    Ориньо
    70
    Оздоев
    70
    Оздоев
    14
    Ориньо
    17
    Берковский
    77
    Корредера
    77
    Корредера
    17
    Берковский
    Остались в запасе
    Урал
    Химки
    99
    Дмитрий Арапов
    ВР
    2
    Силвие Бегич
    ЦЗ
    22
    Мингиян Бевеев
    ПЗ
    35
    Никита Хрисанфов
    ЦП
    Главный тренер
    Олег Шатов
    87
    Никита Кокарев
    ВР
    26
    Неманья Анджелкович
    ЦЗ
    22
    Роберт Мехия
    ОП
    8
    Кирилл Панченко
    ЦФ
    11
    Резиуан Мирзов
    ЦФ
    91
    Антон Заболотный
    ЦФ
    Главный тренер
    Франк Артига
    Остались в запасе
    99
    Дмитрий Арапов
    ВР
    2
    Силвие Бегич
    ЦЗ
    22
    Мингиян Бевеев
    ПЗ
    35
    Никита Хрисанфов
    ЦП
    Остались в запасе
    87
    Никита Кокарев
    ВР
    26
    Неманья Анджелкович
    ЦЗ
    22
    Роберт Мехия
    ОП
    8
    Кирилл Панченко
    ЦФ
    11
    Резиуан Мирзов
    ЦФ
    91
    Антон Заболотный
    ЦФ
    Главный тренер
    Олег Шатов
    Главный тренер
    Франк Артига
    Статистика матча Урал - Химки
    1
    Красные карточки
    0
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Химок», 1/4 Кубка России Пути регионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2024 в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал»«Химки»

    «Урал» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    27.11.2024 14:50
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