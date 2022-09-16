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    Ломаев: «Попадание в сборную? Сделан шажок к мечте»

    Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал попадание в список сборной России на товарищеский матч против Киргизии.

    «Я рад и доволен, что попал в окончательный список сборной. У меня есть мечта сыграть за национальную сборную России на официальном турнире. Наверное, сделан небольшой шажок к мечте. Думал ли, что попаду в окончательный список? Всегда есть шанс на вызов, если хорошо проявлять себя на поле», – сказал Ломаев.

    • Матч Киргизия – Россия состоится 24 сентября в Бишкеке.
    • Ломаев – воспитанник «Чертаново».
    • Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11435

      Алексей З 32 минуты назад

      Лишний раз этот вызов показывает, что и с вратарями у нас беда.
      Ламаев неадекватный вратарь с неуравновешанной психикой. Его забеги из ворот на 80 % неоправданы.

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