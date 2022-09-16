Ломаев: «Попадание в сборную? Сделан шажок к мечте»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал попадание в список сборной России на товарищеский матч против Киргизии.

«Я рад и доволен, что попал в окончательный список сборной. У меня есть мечта сыграть за национальную сборную России на официальном турнире. Наверное, сделан небольшой шажок к мечте. Думал ли, что попаду в окончательный список? Всегда есть шанс на вызов, если хорошо проявлять себя на поле», – сказал Ломаев.