Ломаев: «Попадание в сборную? Сделан шажок к мечте»

Лишний раз этот вызов показывает, что и с вратарями у нас беда.
Ламаев неадекватный вратарь с неуравновешанной психикой. Его забеги из ворот на 80 % неоправданы.
Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал попадание в список сборной России на товарищеский матч против Киргизии.
«Я рад и доволен, что попал в окончательный список сборной. У меня есть мечта сыграть за национальную сборную России на официальном турнире. Наверное, сделан небольшой шажок к мечте. Думал ли, что попаду в окончательный список? Всегда есть шанс на вызов, если хорошо проявлять себя на поле», – сказал Ломаев.
- Матч Киргизия – Россия состоится 24 сентября в Бишкеке.
- Ломаев – воспитанник «Чертаново».
- Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.