Лига чемпионов. «Наполи» на выезде разгромил «Рейнджерс» ван Бронкхорста, Хвича отыграл 90 минут

«Наполи» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов разгромил в гостях «Рейнджерс». Все голы итальянцы организовали после перерыва.

Экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия был заменен у «Наполи» на 90-й минуте.

«Рейнджерс» тренирует бывший защитник сборной Нидерландов Джованни ван Бронкхорст.

С 55-й минуты шотландцы были в меньшинстве.

«Наполи» лидирует в группе. «Рейнджерс» идет последним.

Лига чемпионов. Группа А. 2-й тур

Рейнджерс – Наполи – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Политано, 68 (с пенальти); 0:2 – Распадори, 85; 0:3 – Ндомбеле, 90+1.

Незабитые пенальти: нет – Зелински, 60.

Удаления: Сэндс, 55 (вторая ж.к.) – нет.

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