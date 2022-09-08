Семин описал игру Хвичи в матче с «Ливерпулем» одним словом

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче с «Ливерпулем» (4:1) в Лиге чемпионов.

В активе грузина голевая передача.

Для него этот матч стал дебютным в главном еврокубке.

«Как оценю игру Хвичи? Как особенного. Его же УЕФА назвали особенным. Вот и я так оценю. Конечно, Хвича блестяще сыграл.

Важный момент – он был очень дисциплинирован, как и вся команда. Высокую оборону «Ливерпуля» они чисто тактически просто разрушили – за счeт длинных передач и быстроты своих нападающих, в том числе и Хвичи. Они переиграли тактически «Ливерпуль» по всем статьям.

«Ливерпуль» вроде больше атаковал. Но быстрые контратакующие действия решили исход в другую сторону. Защитники у «Ливерпуля» всe-таки небыстрые. Пространством, которое они оставляли, «Наполи» воспользовался», – сказал Сeмин.