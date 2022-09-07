Хвича сделал 6 голевых действий в 6 матчах за «Наполи»

«Наполи» громит «Ливерпуль» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Третий гол неаполитанцев забил Джованни Симеоне после передачи Хвичи Кварацхелии.

В активе грузина шесть результативных действий (4 гола + 2 ассиста) в шести играх за «Наполи».