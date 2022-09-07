Хвича сделал 6 голевых действий в 6 матчах за «Наполи»

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«Наполи» громит «Ливерпуль» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Третий гол неаполитанцев забил Джованни Симеоне после передачи Хвичи Кварацхелии.
В активе грузина шесть результативных действий (4 гола + 2 ассиста) в шести играх за «Наполи».
- «Наполи» купил Хвичу за 10 миллионов евро.
- Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Ливерпуль».