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    Хвича сделал 6 голевых действий в 6 матчах за «Наполи»

    «Наполи» громит «Ливерпуль» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Третий гол неаполитанцев забил Джованни Симеоне после передачи Хвичи Кварацхелии.

    В активе грузина шесть результативных действий (4 гола + 2 ассиста) в шести играх за «Наполи».

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.09.2022 23:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      nenneinums 5 часов назад

      Зачeм дapить цвeты и пoдаpки, выпpашевать у жeны, снимать пpоститyткy если можно пpосто пoтpаxатьcя. Мoжeшь сам убeдитьcя, вот ccылка ----- http://redirect.sk/MH

      0
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      Рейтинг: +12044

      ВетеR 6 часов назад

      это не миранчук или тзюба !

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      Рейтинг: +1362

      elessar arnor 7 часов назад

      когда выбрался за пределы россиюшки

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