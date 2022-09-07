Карпин объяснил, почему не вызвал Смолова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как формировал расширенный состав национальной команды для участия в осенних матчах.

«В списке 35 человек. Понятно, что будет меньше, но он был еще больше – Литвинов, Черников. Есть ребята, которых мы еще не вызывали. Мы с ними познакомимся и посмотрим на них.

Сейчас никто не понимает, когда наше возвращение случится, поэтому всех опытных игроков мы знаем. Нет ни одного игрока старше 30 лет. Того же Смолова не было смысла вызывать, а молодые ребята посмотрят, что такое сборная», – сказал Карпин.