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    Карпин объяснил, почему не вызвал Смолова в сборную России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как формировал расширенный состав национальной команды для участия в осенних матчах.

    «В списке 35 человек. Понятно, что будет меньше, но он был еще больше – Литвинов, Черников. Есть ребята, которых мы еще не вызывали. Мы с ними познакомимся и посмотрим на них.

    Сейчас никто не понимает, когда наше возвращение случится, поэтому всех опытных игроков мы знаем. Нет ни одного игрока старше 30 лет. Того же Смолова не было смысла вызывать, а молодые ребята посмотрят, что такое сборная», – сказал Карпин.

    • 24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.
    • Команды ранее не встречались.
    • В ноябре Россия сыграет в Иране против участника ЧМ-2022.

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    Источник: Sport24

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    07.09.2022 17:50
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +13574

      playsh 9 часов назад

      Игроков любой сборной вызывают не для того,что бы учить их играть в футбол,и не для того,что бы они набирались опыта у старших.По умолчанию,уже из вызванных игроков тренер начинает собирать единомышленников в свою команду,которую видит как единую семью со своим характером и игрой.Половина этого списка,это просто просмотр молодёжи на будущую вшивость.И зачем ему сейчас старпёры?Это я для тебя,Cleaner,пишу,понятливый ты наш...

      2
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      Рейтинг: +10916

      alex1951 > playsh 9 часов назад

      Это ,как собачья песня....бесконечна....доказывай-не доказывай.
      Все равно ИМХО....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17306

      житель СПб 10 часов назад

      Определенная логика в этом есть...

      1
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      Рейтинг: +17032

      Cleaner 12 часов назад

      Молодые должны набираться опыта у взрослых и опытных игроков. А Валера превращает сборную в ТУСОВКУ и развлечение для молодежи. Так НЕПРАВИЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +50303

      MaxRnD > Cleaner 12 часов назад

      Опять овёс забродил ?

      5
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      ...
      Рейтинг: +24628

      bset > Cleaner 12 часов назад

      Опыта они наберутся в своих клубах. А в сборной они сыгрываться должны

      2
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      Рейтинг: +252

      Sancool > Cleaner 11 часов назад

      Сейчас никто не понимает, когда наше возвращение случится - Валера, все правильно сделал, плюс обосновал

      5
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      Рейтинг: +10916

      alex1951 > Sancool 11 часов назад

      Пора всем знать , что Cleaner - оппонент в законе....
      Что еще сказать?
      Вот ,когда Clean станет тренером ,пусть устраивает из нее дом престарелых)))

      3
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      Рейтинг: +17306

      житель СПб > bset 10 часов назад

      Я тоже про это подумал!

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      Рейтинг: +10916

      alex1951 > MaxRnD 9 часов назад

      Ну наш Валера к вам ближе,понятное дело.....Вы там кореша...
      А на родину только отдохнуть. Но тем не менее гордимся - наш пацан тренр России.А это звучит))))

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