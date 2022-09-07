Карпин объяснил, почему не вызвал Смолова в сборную России

Игроков любой сборной вызывают не для того,что бы учить их играть в футбол,и не для того,что бы они набирались опыта у старших.По умолчанию,уже из вызванных игроков тренер начинает собирать единомышленников в свою команду,которую видит как единую семью со своим характером и игрой.Половина этого списка,это просто просмотр молодёжи на будущую вшивость.И зачем ему сейчас старпёры?Это я для тебя,Cleaner,пишу,понятливый ты наш...
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как формировал расширенный состав национальной команды для участия в осенних матчах.
«В списке 35 человек. Понятно, что будет меньше, но он был еще больше – Литвинов, Черников. Есть ребята, которых мы еще не вызывали. Мы с ними познакомимся и посмотрим на них.
Сейчас никто не понимает, когда наше возвращение случится, поэтому всех опытных игроков мы знаем. Нет ни одного игрока старше 30 лет. Того же Смолова не было смысла вызывать, а молодые ребята посмотрят, что такое сборная», – сказал Карпин.
- 24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.
- Команды ранее не встречались.
- В ноябре Россия сыграет в Иране против участника ЧМ-2022.