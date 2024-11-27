Мостовой: «Сейчас у меня нет заработка»

Александр Мостовой признался, что ничего не зарабатывает на сегодняшний день.
«Все, кто меня знают, понимают, что ни к какой команде я не привязан, ни от кого денег не получаю. Этим я отличаюсь от многих, ни под кого не подстраиваюсь.
Сейчас заработка у меня нет, но на обычную, нормальную жизнь мне хватает. Надеюсь, будет хватать и дальше. Все отдаю детям и близким – так и живу», – сказал Мостовой.
- Экс-спартаковец завершает обучение на тренера.
- Ранее Мостовой прошел стажировку в «Динамо».
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Источник: Sport24