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    • Два футболиста РПЛ вошли в топ-100 самых дорогих молодых игроков мира

    Два футболиста РПЛ вошли в топ-100 самых дорогих молодых игроков мира

    CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира не старше 21 года.

    В топ-100 вошли два игрока РПЛ – Сергей Пиняев («Локомотив») и Педро («Зенит»).

    Первое место занял вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, которого оценили в 180+ миллионов евро.

    Топ самых дорогих молодых футболистов от CIES:

    1. Ламин Ямаль, «Барселона» – 180,9 млн евро;
    2. Алехандро Гарначо, «Манчестер Юнайтед» – 114,8 млн;
    3. Варрен Заир-Эмери, «ПСЖ» – 109 млн;
    4. Савио Морейра, «Манчестер Сити» – 101 млн;
    5. Жоау Невеш, «ПСЖ» – 99,8 млн;
    6. Эндрик, «Реал» – 97,7 млн;
    7. Рико Льюис, «Манчестер Сити» – 87,2 млн;
    8. Арда Гюлер, «Реал» – 76,7 млн;
    9. Кобби Мэйну, «Манчестер Юнайтед» – 74,8 млн;
    10. Кенан Йылдыз, «Ювентус» – 72,3 млн;

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    Источник: CIES

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    07.11.2024 13:30
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    Комментарии (4)
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    Мордаванин
    1730975685
    оба стухли
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    Питерский князь
    1730976696
    Надо же, в десятке есть белый человек.
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