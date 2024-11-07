Два футболиста РПЛ вошли в топ-100 самых дорогих молодых игроков мира

CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира не старше 21 года.

В топ-100 вошли два игрока РПЛ – Сергей Пиняев («Локомотив») и Педро («Зенит»).

Первое место занял вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, которого оценили в 180+ миллионов евро.

Топ самых дорогих молодых футболистов от CIES:

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