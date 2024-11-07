Два футболиста РПЛ вошли в топ-100 самых дорогих молодых игроков мира

CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира не старше 21 года.
В топ-100 вошли два игрока РПЛ – Сергей Пиняев («Локомотив») и Педро («Зенит»).
Первое место занял вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, которого оценили в 180+ миллионов евро.
Топ самых дорогих молодых футболистов от CIES:
- Ламин Ямаль, «Барселона» – 180,9 млн евро;
- Алехандро Гарначо, «Манчестер Юнайтед» – 114,8 млн;
- Варрен Заир-Эмери, «ПСЖ» – 109 млн;
- Савио Морейра, «Манчестер Сити» – 101 млн;
- Жоау Невеш, «ПСЖ» – 99,8 млн;
- Эндрик, «Реал» – 97,7 млн;
- Рико Льюис, «Манчестер Сити» – 87,2 млн;
- Арда Гюлер, «Реал» – 76,7 млн;
- Кобби Мэйну, «Манчестер Юнайтед» – 74,8 млн;
- Кенан Йылдыз, «Ювентус» – 72,3 млн;
- 67. Сергей Пиняев, «Локомотив» – 22,3 млн;
- 77. Педро, «Зенит» – 18,9 млн.
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