Пиняев объяснил, почему не перейдет в «Зенит»

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев ответил, почему его не привлекает перспектива поиграть в «Зените».

– Представим, что тебе 27 лет, а предложений из Европы все нет. Неужели даже в этом случае не перейдешь, например, в «Зенит», чтобы взять несколько трофеев и заработать денег?

– 27 мне будет только через восемь лет. Мы предполагаем, что все это время я буду играть за «Локомотив»?

– Допустим.

– «Локомотив» – топ-клуб?

– По российским меркам да.

– Тогда зачем мне куда-то уходить? Еще восемь лет играть в топ-клубе – отличный расклад.

– Но при этом «Зенит» – очевидный гранд.

– Это сейчас так. Мы же не знаем, что будет через восемь лет.

20-летний Пиняев в «Локо» с начала 2023 года.

В этом сезоне в его активе 6 голов и 5 ассистов в 19 матчах.

Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2028-го.

Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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