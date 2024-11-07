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    Пиняев объяснил, почему не перейдет в «Зенит»

    Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев ответил, почему его не привлекает перспектива поиграть в «Зените».

    – Представим, что тебе 27 лет, а предложений из Европы все нет. Неужели даже в этом случае не перейдешь, например, в «Зенит», чтобы взять несколько трофеев и заработать денег?

    – 27 мне будет только через восемь лет. Мы предполагаем, что все это время я буду играть за «Локомотив»?

    – Допустим.

    – «Локомотив» – топ-клуб?

    – По российским меркам да.

    – Тогда зачем мне куда-то уходить? Еще восемь лет играть в топ-клубе – отличный расклад.

    – Но при этом «Зенит» – очевидный гранд.

    – Это сейчас так. Мы же не знаем, что будет через восемь лет.

    • 20-летний Пиняев в «Локо» с начала 2023 года.
    • В этом сезоне в его активе 6 голов и 5 ассистов в 19 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2028-го.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    07.11.2024 13:13
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    Комментарии (1)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730977137
    Куда ты денешься, если клубы договорятся? И спрашивать никто не будет. Тебя агент на руках принесёт. Гыгыгы
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