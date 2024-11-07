Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Игрок «Зенита» назвал «Спартак» самым популярным клубом страны

    Игрок «Зенита» назвал «Спартак» самым популярным клубом страны

    Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин считает «Спартак» самым популярным клубом России. Игрок выступает за ростовскую команду на правах аренды, права на него принадлежат «Зениту».

    «Раньше «Спартак» точно был самым популярным клубом страны. Сейчас есть люди, которые болеют за команду победителей. Наверное, пока «Спартак» остается самым популярным клубом России. Даже в первой лиге на «Спартак-2» много людей приходило, когда я там играл.

    Со временем «Зенит» может забрать себе статус народной команды, если будет продолжать показывать результат. Это вполне возможно. Сколько им раз еще нужно стать чемпионом? Дело не в чемпионстве, этот статус придет со временем. Мы все вспоминаем «Спартак» девяностых – через десять лет, возможно, и «Зенит» будут так вспоминать. Да, у них много иностранцев, но кто об этом вспоминать будет?» – сказал Сутормин.

    • «Спартак» на данный момент занимает 5-е место в РПЛ.
    • «Зенит» выигрывает чемпионат России последние 6 лет.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Амарал просмотрит для «Спартака» белорусского вратаря 6
    Вердикт ЭСК по удалению Литвинова в матче с ЦСКА 11
    Широков подтвердил, что «Спартак» стал середняком 13
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2024 14:15
    Рекомендуем
    Комментарии (25)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Цугундeр
    1730979315
    " у них.")) Отпустило Алёшу Сутора ,понял ,что назад дороги нетути.) Какая аренда ? Только домой , в Одинцово.
    Ответить
    andr45
    1730980043
    Правильные рассуждения) Взять, например, СМИ - никто им не нужен и не интересен, кроме «Спартака») Или взять вчерашние игры кубок — МОЛЧАНИЕ) Потому что ни мерины, ни загоревшие новоявленные русские никому нужны)
    Ответить
    theonewhoisnotafraidofyou
    1730980493
    Так а в каком свете пишут за свинарню? Там либо смех, либо скандалы обсуждают, но никак не результаты победителей. Пусть лучше про Зенит ничего писать не будут, чем как про народных, выставляя посмешищем.
    Ответить
    Номэд
    1730980792
    Бомбёж дырявых пуканов светлосиних уже начался...
    Ответить
    TOMSON
    1730981347
    Было время ни кого кроме Спартака на тв и не показывали. Отсюда и популярность. Сейчас поколение 90 уйдёт и Спартак перестанет быть интересен.
    Ответить
    Валя Ромашина
    1730982442
    Да , только Спартак !
    Ответить
    Ловкий Бубен
    1730982630
    Да популярны вы, популярны господи ты боже мой, кто спорит , фся тарасофка не может же врать , и Генич с Черданцевым
    Ответить
    Питерский князь
    1730985906
    Сейчас появились новые движения ЛГБТ, БДСМ, иноагенты(один Назаров, чего стоит), любители творчества Петросяна. И их всех объединяет срамтак. Как говорится, в стране не без урода. Страна по правильному пути идёт, лет через 10 про срамтак никто не вспомнит.
    Ответить
    alefreddy
    1730986954
    сборную латинос на болоте будут когда нибудь вспоминать
    Ответить
    FWSPM
    1730993778
    Леша 50 рублей никогда больше не сыграет за газ
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 