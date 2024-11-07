Игрок «Зенита» назвал «Спартак» самым популярным клубом страны

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин считает «Спартак» самым популярным клубом России. Игрок выступает за ростовскую команду на правах аренды, права на него принадлежат «Зениту».

«Раньше «Спартак» точно был самым популярным клубом страны. Сейчас есть люди, которые болеют за команду победителей. Наверное, пока «Спартак» остается самым популярным клубом России. Даже в первой лиге на «Спартак-2» много людей приходило, когда я там играл.

Со временем «Зенит» может забрать себе статус народной команды, если будет продолжать показывать результат. Это вполне возможно. Сколько им раз еще нужно стать чемпионом? Дело не в чемпионстве, этот статус придет со временем. Мы все вспоминаем «Спартак» девяностых – через десять лет, возможно, и «Зенит» будут так вспоминать. Да, у них много иностранцев, но кто об этом вспоминать будет?» – сказал Сутормин.

«Спартак» на данный момент занимает 5-е место в РПЛ.

«Зенит» выигрывает чемпионат России последние 6 лет.

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