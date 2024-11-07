Сутормин: «Интересно, кричали ли в 90-х «Спартак» – позор российского футбола»?»

Алексей Сутормин оценил кричалку «Зенит» – позор российского футбола».

Фанаты многих команд РПЛ уже шесть месяцев скандируют эту оскорбительную фразу.

Первыми это сделали болельщики «Факела» в мае этого года.

– Как реагировали на то, что на трибунах звучала кричалка про «Зенит», та самая?

– Кричали? Спокойно реагирую. Пиар-акция какая-то. Понятно, что «Зенит» много лет выигрывает чемпионат, не любят его.

Интересный вопрос – «Спартаку» в 90-х кричали «Спартак» – позор российского футбола»?

Понятно, что это эмоции. В прошлом году у других команд был шанс завоевать титул. Но они этим шансом не воспользовались. А «Зенит» становится чемпионом уже шесть лет подряд.

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