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    • Сутормин: «Интересно, кричали ли в 90-х «Спартак» – позор российского футбола»?»

    Сутормин: «Интересно, кричали ли в 90-х «Спартак» – позор российского футбола»?»

    Алексей Сутормин оценил кричалку «Зенит» – позор российского футбола».

    • Фанаты многих команд РПЛ уже шесть месяцев скандируют эту оскорбительную фразу.
    • Первыми это сделали болельщики «Факела» в мае этого года.

    – Как реагировали на то, что на трибунах звучала кричалка про «Зенит», та самая?

    – Кричали? Спокойно реагирую. Пиар-акция какая-то. Понятно, что «Зенит» много лет выигрывает чемпионат, не любят его.

    Интересный вопрос – «Спартаку» в 90-х кричали «Спартак» – позор российского футбола»?

    Понятно, что это эмоции. В прошлом году у других команд был шанс завоевать титул. Но они этим шансом не воспользовались. А «Зенит» становится чемпионом уже шесть лет подряд.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.11.2024 12:45
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    Комментарии (71)
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    Александр.Т.
    1730978337
    Походу в Зените установка дана, отвечать что они многократные чемпионы и из-за этого такая кричалка))) хотя всем понятно что не из-за этого))
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1730978460
    Свинарник то куда лезет, который проиграл конкуренцию клубам, у которых бюджет меньше, а до первого места настолько далеко, что лучше промолчать. Да и раньше не дали бы всё это орать с трибуны, а сейчас дегенератам всё можно. А стадное чувство сплотило обиженных, вотти получаем цирк на выходе. Русские у них играли, ага, забирали лучших, гоняли договорняки, ещё и на броматане, и несут чушь о величии, без единого трофея из Европы. А мы с русским костяком брали два кубка в Европе, а не полные щеки, как некоторые, которые любят у корыта раком встать
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    Нуф-Нуф
    1730978720
    Нет, не кричали. Зато сейчас везде орут Зенит– позор российского футбола! Миллер - трепещет.
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    ScarlettOgusania
    1730978840
    Спартак в "шальные 90-е" был олицетворением российского футбола, все успехи в еврокубках и играх сборной в эти годы были связаны по сути только со Спартаком, за который выступали в основном российские футболисты или представители стран СНГ, легионеры были большой редкостью... сегодняшние бом.жи - это по сути своей клуб с латиноамериканскими игроками основы, где российские футболисты губят свою карьеру, просиживая на скамейке, и эту практику ввел Алёша не сегодня, скупая за госбабки футболистов из других команд, ослабляя их состав... бом.жи - конечно, позор России, и по сути, и по фактам...(
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    serhio80
    1730980463
    Лёша, тебя за 50 тыщ рублей купили) бзденит позор российского футбола!
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    baggio80
    1730980731
    Откуда у вас такое дебильное мнение что в 90 все более за спартак кого не спросишь на хер все говорили этот спартак помойка что и сейчас зенит
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    baggio80
    1730981046
    Кто не видел фильм с Гафтом футболист посмотрите этот фильм рассказывает всю суть футбола 90 и посей день реалии нашего футбола не чего не поменялось кроме имен
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    Волжанин064
    1731001448
    Ну не знаю кто позор . кто нет . но то что Зенит клуб с гнильцой и сильно попахивает это даже не обсуждается .
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    Oldtrafford83
    1731041994
    Всегда ждал матчи Спартака в ЕК с Реалом, Аяксом, Интером матчи были пушка, было ощущение что тогда реально вся страна за них болела, жаль с Интером в 1/2 не свезло, но феномен даже на Московском огороде всё порешал))
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    Juic
    1731055193
    Спартак бы позорен своими фанатами. Абсолютно сектантская психология у этого быдла была. Админресурс у клуба был поменьше, репутация строилась на мастерстве, да и борьбы в чемпионате в 90-е было побольше. Много историй успеха и падения, много дерби.
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