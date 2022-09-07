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    Карпин назвал расширенный список сборной России на матч с Киргизией. В нем только игроки РПЛ

    Стал известен расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.

    Вратари: Антон Шунин («Динамо», Москва), Михаил Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов», Самара).

    Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Данил Круговой (все – «Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба – «Спартак», Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Станислав Магкеев («Локомотив», Москва), Сергей Бородин («Краснодар»), Юрий Журавлев («Ахмат», Грозный), Артeм Макарчук («Сочи»).

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артeм Карпукас (оба – «Локомотив», Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все – «Зенит», Санкт-Петербург), Никита Кривцов («Краснодар), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все – «Крылья Советов», Самара), Даниил Фомин, Вячеслав Грулeв, Арсен Захарян (все – «Динамо», Москва), Роман Зобнин («Спартак», Москва).

    Нападающие: Фeдор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва).

    • 24 сентября Россия сыграет в Бишкеке с Киргизией.

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    Источник: РФС

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    Сегодня, 11:05
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +190

      Боратти 1 час назад

      а где Кокорин? Гы-гы-гы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4193

      ААМ 3 часа назад

      Что имеем. Под вопросом Сергеев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +648

      Forvard47 4 часа назад

      А когда матчи на донбасс арене будут против сборных квази республик ДНр, ЛНР, Крымского автономного округа, ХНР?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +445

      Fialet > Forvard47 3 часа назад

      Подожди, матчи в Донбассе будут. Только эти регионы уже не будут НР, а будут областями России.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25412

      JTherry 4 часа назад

      ничего себе, соперника выбрали - гроза Азиатско-Тихоокеанской ассоциации...) только керосин авиационный зря переводить на перелет в Бишкек...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6866

      Из Твери Леха > JTherry 2 часа назад

      Зачем перелет? Собрать всех таксистов с Москвы)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5923

      Давид59 4 часа назад

      А капитана не взял... Сутормин где?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5923

      Давид59 > Давид59 4 часа назад

      Ой, а он оказывается защитником стал!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5481

      Беспонтий 5 часов назад

      какая пестрота)

      и это только список тех
      ну
      чьи родители успели
      вовремя сдать денюжку на шторы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +296

      Shamil79 5 часов назад

      ростовчан много...решил свою команду потренировать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6866

      Из Твери Леха 5 часов назад

      А Головина с Миранчуком не стали брать, чтоб у них потом проблем не было, да?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +820

      SpartakMoskwa 5 часов назад

      Ломаев????? Где Худяков??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7925

      vladik12 > SpartakMoskwa 4 часа назад

      На зоне.

      0
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      Рейтинг: +697

      (Меня за банили) 5 часов назад

      Вайн про отсутствие грозы Томбова будет?

      1
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