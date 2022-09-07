Карпин назвал расширенный список сборной России на матч с Киргизией. В нем только игроки РПЛ

Стал известен расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.
Вратари: Антон Шунин («Динамо», Москва), Михаил Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов», Самара).
Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Данил Круговой (все – «Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба – «Спартак», Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Станислав Магкеев («Локомотив», Москва), Сергей Бородин («Краснодар»), Юрий Журавлев («Ахмат», Грозный), Артeм Макарчук («Сочи»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артeм Карпукас (оба – «Локомотив», Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все – «Зенит», Санкт-Петербург), Никита Кривцов («Краснодар), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все – «Крылья Советов», Самара), Даниил Фомин, Вячеслав Грулeв, Арсен Захарян (все – «Динамо», Москва), Роман Зобнин («Спартак», Москва).
Нападающие: Фeдор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва).
- 24 сентября Россия сыграет в Бишкеке с Киргизией.