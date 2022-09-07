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  • Карпин назвал расширенный список сборной России на матч с Киргизией. В нем только игроки РПЛ

Карпин назвал расширенный список сборной России на матч с Киргизией. В нем только игроки РПЛ

7 сентября 2022, 11:05
20

Стал известен расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.

Вратари: Антон Шунин («Динамо», Москва), Михаил Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов», Самара).

Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Данил Круговой (все – «Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба – «Спартак», Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Станислав Магкеев («Локомотив», Москва), Сергей Бородин («Краснодар»), Юрий Журавлев («Ахмат», Грозный), Артeм Макарчук («Сочи»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артeм Карпукас (оба – «Локомотив», Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все – «Зенит», Санкт-Петербург), Никита Кривцов («Краснодар), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все – «Крылья Советов», Самара), Даниил Фомин, Вячеслав Грулeв, Арсен Захарян (все – «Динамо», Москва), Роман Зобнин («Спартак», Москва).

Нападающие: Фeдор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва).

  • 24 сентября Россия сыграет в Бишкеке с Киргизией.

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Источник: РФС
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Комментарии (20)
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BRO_football
1662538958
Ну и правильно сделали. Матч пустяковый, товарищеский, ничего не решает. Поэтому вовсе не обязательно беспокоить российских футболистов из зарубежных чемпионатов долгими перелётами в Россию.
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(Меня за банили)
1662540295
Вайн про отсутствие грозы Томбова будет?
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Из Твери Леха
1662542658
А Головина с Миранчуком не стали брать, чтоб у них потом проблем не было, да?
Ответить
Shamil79
1662542811
ростовчан много...решил свою команду потренировать
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Беспонтий
1662542841
какая пестрота) и это только список тех ну чьи родители успели вовремя сдать денюжку на шторы
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Давид59
1662543786
А капитана не взял... Сутормин где?
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JTherry
1662545194
ничего себе, соперника выбрали - гроза Азиатско-Тихоокеанской ассоциации...) только керосин авиационный зря переводить на перелет в Бишкек...
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ААМ
1662547248
Что имеем. Под вопросом Сергеев
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Боратти
1662555341
а где Кокорин? Гы-гы-гы!
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inzek
1662594941
вратари это что то)
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