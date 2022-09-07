⚡️ Сборная России в сентябре сыграет с Киргизией, в ноябре – с участником ЧМ-2022 Ираном

РФС сообщил о договоренности по двум товарищеским матчам. 24 сентября сборная России сыграет в Бишкеке против Киргизии.

«Игра состоится на 18-тысячном стадионе имени Долона Омурзакова и станет первой очной встречей соперников в истории», – уточнил РФС.

В ноябре состоится выездной матч против Ирана, который будет играть на ЧМ-2022.