Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    ⚡️ Сборная России в сентябре сыграет с Киргизией, в ноябре – с участником ЧМ-2022 Ираном

    РФС сообщил о договоренности по двум товарищеским матчам. 24 сентября сборная России сыграет в Бишкеке против Киргизии.

    «Игра состоится на 18-тысячном стадионе имени Долона Омурзакова и станет первой очной встречей соперников в истории», – уточнил РФС.

    В ноябре состоится выездной матч против Ирана, который будет играть на ЧМ-2022.

    • Сборная Киргизии занимает 95-ю строчку в рейтинге ФИФА.
    • Команда сыграла в 1/8 финала Кубка Азии-2019 года и прошла отбор на следующий турнир – он состоится в 2023 году.
    • В последних 3 матчах Киргизия выиграла у Сингапура, Мьянмы и сыграла вничью с Таджикистаном.

    Новости по теме
    Созин: «Не надо смеяться, что Россия играет с Киргизией. Главное – мы играем!»
    Карпин объяснил невызов Облякова в сборную: «Мне нужно вызвать 80 человек?»
    Сборная России договаривается с Сенегалом и Перу о проведении матчей в 2023 году 5
    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:38
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3518

      АртурZaСМ 3 часа назад

      Добро пожаловать к нам в солнечный Бишкек, только вот стадион у нас курам на смех, только строго не судите)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +445

      Fialet 3 часа назад

      А чего тут некоторые подсмеиваются? Пока так, а потом и другие команды подтянутся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5481

      Беспонтий 4 часа назад

      там ещё Мьянма
      в перспективе
      вау

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32901

      VVM1964 5 часов назад

      Так, не понял, а где принципиальный матч с Эритреей ??? )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      Врундель 6 часов назад

      Принципиальный матч,нервы на пределе,топ игроки,вся страна смотрит....а,ну да... наконец-то достойный противник)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15326

      Fusballer 6 часов назад

      Отлично!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1361

      elessar arnor 6 часов назад

      прорыв

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11