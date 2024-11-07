Пиняев озвучил условия для перехода в европейский клуб

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, какое предложение из Европы может его заинтересовать.

– Ты часто рассуждаешь о своем возможном трансфере в Европу. Алексей Миранчук недавно призвал наших футболистов хвататься за любые варианты в европейских чемпионатах, а не ждать топ-клубы. Поехал бы в условный середняк Франции?

– Я поеду в тот клуб, который будет на меня рассчитывать и видеть во мне проект.

Еще желательно, чтобы команда играла в интересный атакующий футбол – сидеть в «автобусе» я не готов.

Хочу полноценно помогать команде на поле, а не отбывать номер. Только в таком случае возможен прогресс и переход в более статусный клуб.

20-летний Пиняев в «Локо» с начала 2023 года.

В этом сезоне в его активе 6 голов и 5 ассистов в 19 матчах.

Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2028-го.

Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов