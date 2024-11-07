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    Пиняев озвучил условия для перехода в европейский клуб

    Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, какое предложение из Европы может его заинтересовать.

    – Ты часто рассуждаешь о своем возможном трансфере в Европу. Алексей Миранчук недавно призвал наших футболистов хвататься за любые варианты в европейских чемпионатах, а не ждать топ-клубы. Поехал бы в условный середняк Франции?

    – Я поеду в тот клуб, который будет на меня рассчитывать и видеть во мне проект.

    Еще желательно, чтобы команда играла в интересный атакующий футбол – сидеть в «автобусе» я не готов.

    Хочу полноценно помогать команде на поле, а не отбывать номер. Только в таком случае возможен прогресс и переход в более статусный клуб.

    • 20-летний Пиняев в «Локо» с начала 2023 года.
    • В этом сезоне в его активе 6 голов и 5 ассистов в 19 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2028-го.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    07.11.2024 11:57
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    Комментарии (2)
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    Цугундeр
    1730972792
    )) "дурак пиняй " (с) условия ставит... Да ты подумай..))
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    Питерский князь
    1730977065
    Надо срочно позвонить в Реал, сказать, чтобы готовили проект Пиняев!
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