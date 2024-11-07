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    • Черданцев выбрал два лучших матча «Спартака» при Станковиче

    Черданцев выбрал два лучших матча «Спартака» при Станковиче

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев не стал выше котировать главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

    – После победы в дерби [с ЦСКА] мнение о Станковиче поменялось в лучшую сторону?

    – Абсолютно нет. Один матч ничего не меняет. «Спартак» не показал ничего выдающегося. Команда играет так, как ей дает соперник.

    У меня было больше вопросов к Николичу и ЦСКА. Так перед своими болельщиками играть нельзя. Что за низкая оборона? Кого они испугались?

    Может быть, на Николича давил авторитет Станковича как футболиста. Но Марко более опытный тренер и лучше знает российский чемпионат.

    «Спартак» провел два лучших матча в сезоне – на выезде против «Зенита» и ЦСКА. Но это не потому, что Станкович выстроил гениальную игру. Просто почему‑то и ЦСКА, и «Зенит» играли очень осторожно.

    Как надо играть против «Спартака», показал «Краснодар» – надо готовиться к сопернику и не бояться.

    • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ с 25 очками в 14 турах.
    • Следующий соперник – «Акрон» (10 ноября).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.11.2024 13:00
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    Комментарии (2)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730977343
    Зенит и кони просто забыли выйти на игру с середняком. Гыгыгы
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    FCSpartakM
    1730977373
    Спартак начинает если не играть, то добиваться результата там, когда Станкович не буровит состав. Два худших матча - с локо и с краснодаром, где состав от балды выставлял.
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