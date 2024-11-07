Черданцев выбрал два лучших матча «Спартака» при Станковиче

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев не стал выше котировать главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

– После победы в дерби [с ЦСКА] мнение о Станковиче поменялось в лучшую сторону?

– Абсолютно нет. Один матч ничего не меняет. «Спартак» не показал ничего выдающегося. Команда играет так, как ей дает соперник.

У меня было больше вопросов к Николичу и ЦСКА. Так перед своими болельщиками играть нельзя. Что за низкая оборона? Кого они испугались?

Может быть, на Николича давил авторитет Станковича как футболиста. Но Марко более опытный тренер и лучше знает российский чемпионат.

«Спартак» провел два лучших матча в сезоне – на выезде против «Зенита» и ЦСКА. Но это не потому, что Станкович выстроил гениальную игру. Просто почему‑то и ЦСКА, и «Зенит» играли очень осторожно.

Как надо играть против «Спартака», показал «Краснодар» – надо готовиться к сопернику и не бояться.

«Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ с 25 очками в 14 турах.

Следующий соперник – «Акрон» (10 ноября).

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