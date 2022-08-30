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    Каррера: «Спартак» способен выиграть Кубок России второй год подряд»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что московский клуб способен выиграть Кубок России в сезоне-2022/23.

    «Думаю, «Спартак» способен выиграть Кубок России второй год подряд. Конечно, это сложная задача, но у команды есть все возможности ее выполнить. Сейчас команда играет в хороший футбол, нужно сохранить этот настрой и идти дальше.

    Впереди много сложных игр — как в чемпионате, так и в Кубке, поэтому желаю «Спартаку» только удачи», — сказал Каррера.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11497

      Алексей З 1 час назад

      Не обязательно звонить в Италию, чтобы понять , что Спартак один из претендентов на Кубок. Как и еще 5-6 клубов.

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