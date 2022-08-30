Каррера: «Спартак» способен выиграть Кубок России второй год подряд»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что московский клуб способен выиграть Кубок России в сезоне-2022/23.

«Думаю, «Спартак» способен выиграть Кубок России второй год подряд. Конечно, это сложная задача, но у команды есть все возможности ее выполнить. Сейчас команда играет в хороший футбол, нужно сохранить этот настрой и идти дальше.

Впереди много сложных игр — как в чемпионате, так и в Кубке, поэтому желаю «Спартаку» только удачи», — сказал Каррера.